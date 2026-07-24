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Asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay en Paraná

De acuerdo a lo que anticiparon fuentes policiales a Elonce, el cruento hecho de sangre habría acontecido en el marco de un conflicto entre familias antagónicas. Se investigan las circunstancias que rodearon al crimen.

24 de Julio de 2026
Nuevo homicidio en Paraná
Nuevo homicidio en Paraná Foto: archivo Elonce

De acuerdo a lo que anticiparon fuentes policiales a Elonce, el cruento hecho de sangre habría acontecido en el marco de un conflicto entre familias antagónicas. Se investigan las circunstancias que rodearon al crimen.

Un hombre fue asesinado este viernes cerca del mediodía tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza en la intersección de Saba Hernández y Fraternidad, en Villa Yatay, de la ciudad de Paraná.

 

De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida.

 

En la escena trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno, que realizan las pericias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al autor del crimen.

 

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio.

 

De acuerdo a lo que anticiparon fuentes policiales a Elonce, el cruento hecho de sangre habría acontecido en el marco de un conflicto entre familias antagónicas.

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