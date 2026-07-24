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Policiales Departamento Gualeguaychú

Fatal accidente en la Ruta 14: murió un remisero tras un choque entre una camioneta y un auto

El siniestro ocurrió en el departamento Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 63, en sentido hacia Buenos Aires. La víctima se encontraba en un remis detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico. Otras cuatro personas fueron hospitalizadas.

24 de Julio de 2026
Murió un remisero en la Ruta 14 tras un choque.
Murió un remisero en la Ruta 14 tras un choque. Foto: (@TodoGualeguaychú)

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió en el departamento Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 63, en sentido hacia Buenos Aires. La víctima se encontraba en un remis detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico. Otras cuatro personas fueron hospitalizadas.

Murió un remisero en la Ruta 14 tras un violento choque registrado este viernes al mediodía a la altura del kilómetro 63 de la autovía, en sentido hacia Buenos Aires. La víctima fatal se encontraba dentro de un automóvil detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico cuando fue embestida por una camioneta que perdió el control. Además, cuatro personas resultaron heridas.

 

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un Fiat Siena perteneciente a una empresa de remises de Gualeguaychú. El conductor del vehículo de alquiler falleció como consecuencia del fuerte impacto recibido sobre el lateral del conductor.

 

Las primeras pericias indicaron que la camioneta circulaba desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires y que su conductor habría intentado sobrepasar a un camión. En esas circunstancias perdió el control del rodado, despistó y terminó impactando contra el remis, que permanecía detenido sobre la banquina.

 

Cuatro personas fueron hospitalizadas

 

En la Amarok viajaban dos adultos y dos menores de edad. Todos fueron trasladados a la guardia del Hospital Centenario de Gualeguaychú para ser evaluados y determinar la gravedad de las lesiones sufridas, indicó R2820.

 

Hasta el lugar acudieron dos ambulancias del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que trabajaron en el rescate y la asistencia de los involucrados.

 

También intervinieron efectivos de la Comisaría Séptima y personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas de ordenamiento del tránsito y las actuaciones correspondientes para establecer las causas del hecho.

 

Investigan las causas del siniestro

 

Según la información recabada en el lugar, el Fiat Siena se encontraba estacionado sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico cuando fue alcanzado por la camioneta fuera de control, publicó El Argentino. El impacto se produjo sobre el sector donde estaba el conductor, quien murió prácticamente en el acto.

 

La Justicia y los peritos accidentológicos trabajan para determinar con precisión la mecánica del choque y confirmar las circunstancias que derivaron en el despiste de la camioneta. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas por el operativo desplegado por los equipos de emergencia.

Temas:

ruta 14 Gualeguaychú Accidente Choque fatal accidente
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