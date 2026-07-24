Dos jóvenes sufrieron lesiones tras un choque en el acceso a Aldea Brasilera

Dos jóvenes resultaron con lesiones de carácter leve tras un siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este viernes sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 19, en el ingreso a Aldea Brasilera, departamento Diamante.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría de Aldea Brasilera se encontraban realizando un operativo preventivo cuando fueron alertados sobre el choque entre dos automóviles.

Al llegar al lugar constataron que el siniestro fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, que circulaban en el mismo sentido. Los conductores, de 20 y 22 años, sufrieron lesiones leves.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por efectivos policiales y por personal de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro vial y establecer las circunstancias del hecho.