 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Dos jóvenes sufrieron lesiones tras un choque en el acceso a Aldea Brasilera

El siniestro ocurrió en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial 11 y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox que circulaban en el mismo sentido.

24 de Julio de 2026
Choque en la ruta 11
Choque en la ruta 11

El siniestro ocurrió en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial 11 y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox que circulaban en el mismo sentido.

Dos jóvenes resultaron con lesiones de carácter leve tras un siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este viernes sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 19, en el ingreso a Aldea Brasilera, departamento Diamante.

 

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría de Aldea Brasilera se encontraban realizando un operativo preventivo cuando fueron alertados sobre el choque entre dos automóviles.

 

Al llegar al lugar constataron que el siniestro fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, que circulaban en el mismo sentido. Los conductores, de 20 y 22 años, sufrieron lesiones leves.

 

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por efectivos policiales y por personal de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera.

 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro vial y establecer las circunstancias del hecho.

 

Temas:

Choque ruta 11 heridos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso