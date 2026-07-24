Detuvieron al sospechoso de un homicidio ocurrido en febrero en Concepción del Uruguay

En un operativo realizado durante la mañana de este viernes, efectivos de la División Investigaciones y del Grupo Especial (GEPER) de la Jefatura Departamental Uruguay detuvieron a Germán Rossi, alias "Tara", quien permanecía prófugo y era intensamente buscado en el marco de una causa por homicidio agravado.

El procedimiento se llevó a cabo minutos antes de las 8 en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 1100, en el barrio La Higuera de Concepción del Uruguay. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo del juez Gustavo Ariel Díaz, con intervención de la fiscal María de los Ángeles Becker.

Durante el allanamiento, los uniformados localizaron y detuvieron al principal sospechoso de la causa, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

También detuvieron a los dueños de la vivienda

En el mismo procedimiento fueron arrestados un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y propietarios del inmueble donde se ocultaba el prófugo. Según se informó oficialmente, fueron imputados por el delito de encubrimiento agravado.

Como parte de las tareas de requisa, personal de Policía Científica secuestró dos teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego tipo pistola, elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la magistratura interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por homicidio agravado.

Vale recordar que Germán Exequiel Rossi, alias “Tara”, tenía un pedido de captura vigente, acusado de ser uno de los presuntos autores del ataque armado contra Facundo Putallaz, ocurrido el 20 de febrero de este año.

Putallaz falleció el 17 de marzo en el Hospital Urquiza a raíz de las heridas sufridas, y la causa principal fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.