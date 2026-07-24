Paraná Rowing Club realizará su Asamblea Anual Ordinaria y renovación de autoridades

El Paraná Rowing Club realizará este viernes en la sede central su Asamblea Anual Ordinaria y renovación de autoridades.
El Paraná Rowing Club convoca a sus socios a participar de la Asamblea Anual Ordinaria y Renovación de Autoridades 2026, que se llevará a cabo este viernes 24 de julio, a las 19, en el Salón Ateneo de la Sede Central.
Durante la Asamblea se pondrán a consideración la Memoria y Balance Anual correspondiente al ejercicio 2025/2026, los informes de la Comisión Fiscalizadora y se llevará adelante la renovación de autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la institución.
El orden del día contempla los siguientes puntos:- Consideración y aprobación del acta de la Asamblea Anual Ordinaria 2025.- Tratamiento de la Memoria y Balance Anual 2025/2026 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora.- Renovación por el término de dos años de los cargos de Presidente, Vicepresidente 1°, Secretario, Protesorero, Capitán, Vicecomodoro, Vocal Titular 1°, Vocal Suplente 1°, Vocal Titular 3° y Vocal Suplente 3°, además de la renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año y la cobertura de los cargos que se encuentren vacantes por renuncias u otras causas.- Designación de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea.
En caso de presentarse dos o más listas para los cargos a renovar de la Comisión Directiva y/o de la Comisión Fiscalizadora, el acto eleccionario se realizará el domingo 26 de julio, de 11:00 a 17:00, en la Sede Social del Club, conforme a las disposiciones del Estatuto.
De acuerdo con el artículo 11° del Estatuto, la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Transcurrida una hora desde el horario fijado para la convocatoria, podrá constituirse válidamente con el número de socios presentes.
La Asamblea Anual constituye una de las principales instancias de transparencia institucional, rendición de cuentas y participación democrática del Paraná Rowing Club.
Además de evaluar la gestión desarrollada durante el último ejercicio, permite a los socios ejercer su derecho a participar en las decisiones que orientan el futuro de la institución mediante la renovación de sus autoridades.
Por este motivo, la Comisión Directiva invita especialmente a todos los socios con derecho a voto a participar de este encuentro, fortaleciendo con su presencia el compromiso, la vida institucional y los valores que distinguen al Paraná Rowing Club.