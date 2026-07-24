Investigan la denuncia por la presunta desaparición de un bebé en un hospital de Corrientes

Una joven denunció que su hijo de cuatro meses, presuntamente internado en un hospital de Corrientes desapareció tras informarle que había fallecido. Sin embargo, el centro de salud negó que el niño hubiera estado internado y la Justicia ordenó diversas pericias para esclarecer el caso.
La denuncia por la presunta desaparición de un bebé en un hospital de Corrientes dio lugar a una investigación judicial que, con el avance de las pericias, abrió nuevos interrogantes sobre el caso. Una joven de 24 años aseguró que su hijo de cuatro meses permanecía internado en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal", pero sostuvo que, tras comunicarle su fallecimiento, el establecimiento negó que el niño hubiera estado allí e incluso que ella hubiera dado a luz en esa institución.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Investigación en turno, donde la mujer entregó fotografías y otra documentación que, según afirmó, acreditan la internación del bebé. Sin embargo, una de las imágenes aportadas sería una fotografía obtenida de internet y no correspondería al área de Neonatología del hospital, circunstancia que también es analizada por los investigadores, publicó Diario Época.
La causa permanece abierta y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió realmente.
El relato de la madre y la denuncia ante la Fiscalía
Según manifestó Jennifer L., su hijo nació de manera prematura el 11 de marzo y permaneció internado desde entonces. "Desde ese día hasta el 13 de julio iba todos los días con mi pareja a ver al bebé", afirmó al relatar los hechos.
La joven sostuvo que el 18 de julio concurrió nuevamente al hospital y allí le informaron que el bebé había fallecido.
De acuerdo con su versión, inició los trámites para el sepelio, pero cuando regresó para retirar el cuerpo y el certificado de defunción, el personal del hospital le manifestó que no existían registros ni del niño ni de su propia internación.
"Me dijeron que no había cuerpo, que no había datos míos ni del bebé en el hospital. Yo solo quiero que aparezca mi hijo", expresó.
La investigación avanzó con pericias y estudios
Tras una primera denuncia radicada en la Comisaría Segunda, el caso fue remitido a la Justicia provincial.
La investigación quedó inicialmente bajo la órbita de la fiscal Patricia Armendia, quien dispuso la apertura de una causa por averiguación de delito y ordenó distintas medidas probatorias. Entre ellas se realizaron estudios ginecológicos y psiquiátricos en el Instituto Médico Forense.
Según fuentes policiales y judiciales citadas por medios correntinos, los primeros informes periciales habrían puesto en duda el relato de la denunciante, al no encontrar elementos que confirmaran un embarazo reciente o un parto.
Asimismo, trascendió que durante la declaración la joven no habría podido precisar si el nacimiento se produjo mediante parto natural o cesárea, un dato que también forma parte de la investigación.
El hospital negó registros de internación
Mientras la causa avanzaba, desde el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" confirmaron que no existen registros compatibles con el relato de la denunciante.
Además, indicaron que una de las fotografías entregadas como prueba no correspondería a una incubadora ni a instalaciones del centro de salud.
Todos esos elementos fueron incorporados al expediente y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su autenticidad y procedencia.
La Fiscalía también analiza la documentación presentada por la pareja y otros elementos que podrían contribuir a reconstruir los hechos.
El robo denunciado por la pareja suma otro elemento al expediente
En paralelo, la investigación incorporó un episodio ocurrido días antes en la vivienda de la pareja.
Según una denuncia radicada por robo, delincuentes sustrajeron una mochila que, de acuerdo con los damnificados, contenía ecografías, documentación médica y el acta de nacimiento del supuesto bebé.
Ese hecho también quedó incorporado al expediente, ya que la ausencia de esa documentación constituye uno de los argumentos expuestos por la pareja para explicar la falta de algunos registros.
La Justicia espera nuevos informes
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial confirmó la existencia del bebé cuya desaparición fue denunciada, ni tampoco descartó definitivamente esa posibilidad.
Los investigadores continúan reuniendo pruebas documentales, testimoniales y periciales antes de adoptar una definición sobre el caso.
Mientras tanto, la causa permanece en etapa investigativa y la Justicia aguarda los resultados de nuevos estudios para establecer si existió el nacimiento denunciado y esclarecer las circunstancias que motivaron una de las presentaciones judiciales más llamativas de los últimos días en Corrientes.