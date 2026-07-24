Extienden prisión preventiva del policía acusado de intentar matar a su esposa en Gualeguaychú

Este jueves la justicia de Gualeguaychú, extendió por 20 días la prisión preventiva del sargento Mauricio Corvalán, quien permanece alojado en la Unidad Penal N° 9, imputado por el delito de tentativa de homicidio agravado contra su esposa, Carolina Huck.

La medida fue resuelta durante una audiencia de coerción encabezada por el juez Mauricio Derudi, donde la querella a cargo del abogado Pablo Di Lollo y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge Gutiérrez habían solicitado extenderla hasta la realización del juicio.

La defensa del policía, ejercida por el abogado Alfredo Vitale, planteó que su defendido presenta cuestiones de salud como consecuencia del disparo que se infringió la noche en que hirió gravemente a su mujer, y pidió su traslado a un centro de rehabilitación ya que además necesita atención para su salud mental.

Ante esta petición, Di Lollo y Gutiérrez pidieron que se practiquen estudios médicos que avalen el informe, a lo que accedió Derudi, extendiendo la preventiva por 20 días, tiempo en el que deberán presentarse los informes solicitados.

“Se encuentra deprimido”

En la audiencia, la defensa del imputado también habría planteado que Corvalán se encuentra "deprimido y con dificultad de entendimiento" para la situación en que se encuentra, indica Radio Máxima.

Durante el juicio, que aún no tiene fecha, el fiscal Jorge Gutiérrez y el abogado Pablo Di Lollo, abogado querellante, pedirán 15 años contra el policía Mauricio Corvalán.

Vale recordar que el hecho ocurrió el 24 de agosto de 2025 cuando Corvalán intentó matar a su pareja, Carolina Huck, y luego trató de quitarse la vida en la vivienda que ambos ocupaban en calles Rioja y Gutenberg, de la ciudad de Gualeguaychú. La hija de ambos, de 5 años de edad, fue testigo de lo sucedido.

Se trata de un caso de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.