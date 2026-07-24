Crespo lanzó un programa para adjudicar 50 terrenos destinados a la construcción de viviendas

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para adjudicar 50 terrenos sociales mediante sorteo público, registró Elonce. El programa apunta a facilitar el acceso a la vivienda propia a familias de la ciudad, con lotes financiados, requisitos específicos y un plazo de cinco años para construir.
El programa de terrenos sociales de Crespo abrió la inscripción para adjudicar 50 lotes destinados a familias de la ciudad que buscan acceder a la vivienda propia. La iniciativa contempla un sistema de sorteo público, cuotas accesibles y el compromiso de construir una vivienda en un plazo máximo de cinco años, como parte de una política municipal orientada a reducir el déficit habitacional.
La presentación se realizó en el Auditorio Eva Perón y estuvo encabezada por el intendente Marcelo Cerutti, junto a la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y la directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto a las 13 y podrán realizarse de manera virtual a través del sitio web oficial del Municipio.
Un sistema que busca facilitar el acceso a la vivienda
Cerutti destacó que el mecanismo ya fue implementado en anteriores gestiones y obtuvo resultados positivos. "Es una oportunidad para que los crespenses puedan concretar el sueño de la casa propia, con todo lo que eso implica desde lo social, lo cultural y el arraigo que genera", expresó.
El intendente explicó que la adjudicación se realizará mediante un sorteo con la participación de un escribano público y bajo el seguimiento de la Comisión de Vivienda del Concejo Deliberante, con el objetivo de garantizar transparencia durante todo el proceso.
Además, remarcó que el acompañamiento municipal continuará una vez adjudicados los terrenos, para verificar el avance de las construcciones.
Una demanda que supera ampliamente la oferta
El jefe comunal reconoció que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de las familias.
Según indicó, en experiencias anteriores se registraron alrededor de 600 inscriptos, una cifra que refleja la magnitud de la demanda habitacional en Crespo.
"Está muy difícil acceder a una vivienda. También es complicado obtener créditos y por eso buscamos ofrecer una alternativa mediante el acceso al terreno y la autoconstrucción", señaló a Elonce.
Cerutti recordó que más del 90 % de las familias adjudicatarias en programas anteriores cumplieron con el compromiso de construir dentro de los plazos previstos. "Lo vemos como un sistema virtuoso porque la gente respondió y logró concretar su vivienda", afirmó.
Forma parte del programa "Crespo Mi Casa"
El intendente adelantó que esta iniciativa integra un plan habitacional más amplio impulsado por la actual gestión. "Esto forma parte del programa Crespo Mi Casa y vamos a seguir presentando otras modalidades para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda", anticipó.
Cerutti también destacó el perfil productivo de la ciudad, que cuenta con alrededor de 25.000 habitantes, y subrayó que siete de cada diez empleos corresponden al sector privado. "Queremos devolverle a la gente parte del esfuerzo que hace todos los días, ofreciendo herramientas concretas para que pueda llegar a su casa propia", sostuvo.
Requisitos para participar del sorteo
La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, explicó a Elonce que la inscripción se realiza mediante una declaración jurada y advirtió que toda la información consignada deberá ser respaldada posteriormente con la documentación correspondiente.
Entre los requisitos generales figuran ser mayor de 18 años, integrar un grupo familiar de al menos dos personas, acreditar ocho años de residencia en Crespo y contar con ingresos equivalentes a entre dos y ocho salarios mínimos, vitales y móviles.
Luego del cierre de la inscripción se publicarán los listados de postulantes habilitados, se realizará el sorteo y se verificará la documentación presentada por cada familia.
Según precisó la funcionaria, el terreno deberá abonarse en un plazo de 10 años y su valor será equivalente al 50 % del precio de mercado, conforme lo establece la ordenanza vigente.
Los terrenos estarán distribuidos en tres barrios
Por su parte, la directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, detalló que los 50 terrenos sociales se encuentran distribuidos en los barrios Azul, San Miguel y San Cayetano. Los lotes poseen diferentes dimensiones y algunos cuentan con pavimento, lo que influye en el valor final de cada parcela.
No obstante, indicó que las cuotas mensuales rondarán entre 120.000 y 140.000 pesos, dependiendo de las características de cada terreno.
Además, las familias adjudicatarias deberán construir un módulo habitacional básico -compuesto por cocina, dormitorio y baño- dentro del plazo de cinco años establecido por la ordenanza.
Acompañamiento durante todo el proceso
Wendler explicó que la Comisión de Vivienda del HCD de Crespo realizará un seguimiento permanente de cada adjudicatario para evaluar el avance de las obras. "Siempre tratamos de acompañar a las familias porque entendemos que en cinco años pueden surgir distintas situaciones. Analizamos cada caso antes de tomar una decisión", señaló.
En caso de incumplimiento injustificado de los plazos, los terrenos podrán ser restituidos al Municipio para ser reasignados.
Respecto al cronograma, la funcionaria indicó que el sorteo aún no tiene una fecha definida, aunque estimó que podría concretarse entre fines de agosto y principios de septiembre, una vez finalizada la revisión de la documentación presentada por los postulantes.