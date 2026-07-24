ANSES: supermercados y farmacias con descuentos de hasta 50% para jubilados

El programa de ANSES permite que jubilados y pensionados obtengan descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos y en las principales cadenas de supermercados. La cobertura supera los 13.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

No es necesario completar una inscripción ni presentar cupones. Para activar la promoción, el titular debe abonar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra su jubilación o pensión; según el comercio, el ahorro se aplica en la caja o se acredita posteriormente.

El esquema general contempla descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Beneficios para clientes del Banco Nación y Galicia

Quienes cobran por el Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5%, con un límite de $5.000 semanales y $20.000 mensuales. Para obtenerlo deben pagar con tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO en Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea o Día.

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en Banco Galicia tienen hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés. El tope mensual es de $20.000 para consumos en supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas.

Cada promoción exige utilizar el medio de pago indicado por la entidad. Una compra realizada con una tarjeta, aplicación o modalidad diferente puede quedar fuera del reintegro, aunque se efectúe en uno de los comercios participantes.

Descuentos de Supervielle y Banco Provincia

Banco Supervielle ofrece los martes un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. El límite llega a $25.000 cuando se utiliza la tarjeta de débito física y baja a $15.000 para operaciones realizadas mediante código QR.

La entidad también contempla un 50% de ahorro en farmacias adheridas y un 10% en combustibles. Estos porcentajes dependen de los establecimientos participantes y de las condiciones vigentes al momento de efectuar el consumo.

Por su parte, quienes cobran mediante Banco Provincia tienen un 5% adicional en Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El pago debe realizarse con Cuenta DNI, mediante QR o Clave DNI, y el reintegro posee un tope de $5.000 semanales por persona.

Cómo aprovechar las promociones

El programa actual está dirigido a jubilados y pensionados que cobran prestaciones de ANSES. La tarjeta utilizada debe corresponder a la cuenta previsional del beneficiario para que el sistema pueda reconocer la operación.

Antes de comprar, conviene comprobar que el local figure entre los adheridos y revisar el día habilitado, el porcentaje, el límite disponible y la forma de pago. Los requisitos cambian entre bancos y una misma cadena puede ofrecer condiciones distintas según la entidad.

Además de los descuentos, algunas cuentas previsionales ofrecen rendimientos diarios sobre el saldo depositado. La tasa aplicable no es única y debe revisarse en los canales del banco donde cada titular percibe sus haberes de ANSES.