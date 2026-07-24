Mundial 2026: investigan posibles irregularidades en apuestas de dos partidos de España

Un informe europeo emitió siete alertas por apuestas inusuales durante el Mundial 2026. Dos correspondieron a encuentros de España, aunque FIFA descartó evidencias de manipulación.
El Mundial 2026 quedó bajo observación internacional luego de que el Grupo de Copenhague, una red independiente dedicada a detectar y prevenir la manipulación en el deporte, emitiera siete "avisos amarillos" por presuntas irregularidades en mercados de apuestas durante los 104 encuentros disputados en el certamen.
Aunque el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA sostuvo que no detectó movimientos sospechosos que acrediten un amaño de partidos, el informe del organismo vinculado al Consejo de Europa puso especial atención en dos compromisos de la Selección de España, que concentraron movimientos de apuestas y situaciones consideradas atípicas.
Los encuentros de España que despertaron sospechas
Uno de los casos señalados fue el empate 0 a 0 entre España y Cabo Verde, correspondiente a la fase de grupos. Según el reporte, la plataforma de predicciones en criptomonedas Polymarket registró un volumen inusual de 4,8 millones de dólares apostados a que el seleccionado español no lograría la victoria, pese a partir como amplio favorito.
El otro episodio bajo análisis ocurrió durante la goleada 4 a 0 sobre Arabia Saudí. Allí, el sistema VAR demoró tres minutos y medio para revisar y anular un gol convertido por Ferran Torres. El prolongado tiempo de revisión fue incorporado al informe como una anomalía operativa que merece ser evaluada.
Otras alertas del torneo
El Grupo de Copenhague también incluyó otras situaciones ocurridas durante la Copa del Mundo. Una de ellas fue la tarjeta roja al sudafricano Themba Zwane en el minuto 84 del partido inaugural frente a México.
Además, el organismo puso el foco en el delantero estadounidense Folarin Balogun. Tras ser expulsado frente a Bosnia y Herzegovina, surgió un mercado específico de apuestas sobre su eventual presencia ante Bélgica. Finalmente, la FIFA dejó sin efecto su suspensión y el atacante fue el único de los 15 futbolistas expulsados durante el Mundial que pudo volver a jugar de inmediato, situación por la que el organismo europeo solicitó explicaciones formales.
Qué significa un "aviso amarillo"
Pese a la repercusión que generó el informe, especialistas en integridad deportiva pidieron prudencia al momento de interpretar las alertas.
Christian Kalb, experto en la industria de las apuestas que colaboró con el Grupo de Copenhague, explicó a The Athletic que un "aviso amarillo" no implica la existencia de un amaño comprobado, sino que señala comportamientos estadísticos inusuales que requieren un análisis más profundo.
El especialista indicó que movimientos como los registrados antes del partido entre España y Cabo Verde también pueden responder a estrategias de cobertura utilizadas por las casas de apuestas para reducir riesgos financieros frente a resultados inesperados.
Mientras tanto, la FIFA ratificó que no encontró evidencias de manipulación durante el Mundial 2026 y mantiene su postura de que el torneo se desarrolló con normalidad. El Consejo de Europa, en tanto, prevé publicar el informe completo en las próximas semanas.