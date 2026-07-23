Justo Wallingre contó su experiencia en GEBA y sueña con volver a la Primera

Justo Wallingre, jugador formado en el Paraná Rowing Club y actualmente integrante de GEBA, aprovechó un receso del torneo Metropolitano para regresar a la capital entrerriana y compartir un balance de su presente deportivo, marcado por el alto rendimiento, su experiencia internacional y nuevos objetivos. En ese sentido, dialogó con El Once Deportivo, transmitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

El jugador recordó sus primeros pasos en el deporte y cómo decidió apostar de lleno a su carrera. "Arranqué de chico, muy chico. Mi tío Tomás Ruiz me agarró desde que nací y me dijo: 'Vamos al club'. Desde que empecé a caminar ya tenía un palo en la mano. A los 7 años arrancamos con las infantiles y desde ahí hasta ahora no paré", contó.

De Paraná a Buenos Aires, pasando por Italia

Wallingre explicó que el punto de inflexión llegó tras un torneo nacional, cuando entendió que debía enfocarse exclusivamente en el hockey para seguir creciendo.

"Me comparaba con los jugadores más importantes de los seleccionados y veía una diferencia. Ahí dije: 'Si quiero llegar a algo en esto, me tengo que dedicar a esto'. Dejé el fútbol, el tenis y me focalicé en hockey, gimnasio y nutricionista".

Luego de terminar el secundario y en plena pandemia surgió la posibilidad de emigrar a Europa. "Mi entrenador me dijo: '¿Te querés ir a jugar afuera?'. Hablé con un equipo de Italia y me fui un año".

Entre 2021 y 2022 jugó en la región de Le Marche, donde consiguió el ascenso tras consagrarse campeón del torneo nacional.

"Jugamos un torneo nacional, salimos campeones y ascendimos. Después un compañero me dijo que podía seguir creciendo en GEBA y también estudiar una carrera, así que decidí volver a Argentina".

El salto al hockey de elite

Tras regresar al país comenzó a entrenarse en GEBA y desde 2023 se instaló definitivamente en Buenos Aires. Allí descubrió las diferencias entre el hockey local y el máximo nivel del torneo Metropolitano.

"Me acuerdo de los primeros entrenamientos y tener compañeros que juegan o jugaron en la Selección y en Juegos Olímpicos. Decías: 'Son unas máquinas'. Hoy me junto a comer un asado con ellos".

Sobre el cambio deportivo, señaló: "La diferencia es el roce y los tiempos de toma de decisión. No podés pestañear. Acá por ahí te tomás una libertad que allá no -existe".

En cuanto al rendimiento del equipo, recordó que GEBA disputó varias definiciones en los últimos años. "En 2023 jugamos la final del Metro, en 2024 perdimos en cuartos y en 2025 volvimos a perder la final con San Fernando. Fue una final polémica; hicimos un gol en el último segundo, pidieron video ref por una falta que no existe y terminaron cobrando que la bocha no recorrió cinco metros".

Una vida entre el estudio y el hockey

Además de competir al máximo nivel, Wallingre cursa la carrera de Kinesiología y organiza sus días para compatibilizar el deporte con la universidad.

"Curso de 14 a 18.30 o 19.30, me voy antes para entrenar, me levanto temprano para estudiar y muchas veces llego a casa a las 12 de la noche. La logística es fundamental".

También destacó la importancia de mantener hábitos saludables.

"Me cuido bastante. No hago una dieta estricta, pero durante la semana cero azúcares y las gaseosas quedan para el fin de semana. Cocino todos los días".

Los objetivos y el vínculo con Paraná Rowing

Actualmente, el entrerriano busca recuperar un lugar estable en el plantel de Primera División de GEBA, mientras el equipo de Intermedia lidera su campeonato. "El objetivo es tratar de volver a ganarme un lugar en Primera. Con Intermedia venimos primeros".

Pese a estar radicado en Buenos Aires, aseguró que mantiene intacto su vínculo con Paraná Rowing.

"Siempre que vengo a Paraná aporto mi granito de arena. Este año jugué el Regional con Rowing en Rosario". Incluso dejó abierta la posibilidad de regresar al club donde comenzó su carrera. "Siempre me gustaría volver".