Futbolista uruguayo de 22 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

El delantero, con paso por Peñarol y otros clubes uruguayos y del exterior, falleció por un paro cardiorrespiratorio. La noticia conmocionó al fútbol de Uruguay.
El futbolista uruguayo Bruno Betancor murió este miércoles a los 22 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La noticia fue confirmada por Deportivo Italiano, club en el que jugaba actualmente, y generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol uruguayo.
La institución de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol informó el fallecimiento a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida. "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Betancor, o mejor conocido como 'Bola', acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio", expresaron.
En la publicación agregaron: "Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver".
Su trayectoria en el fútbol
Betancor se formó en las divisiones inferiores de Fénix y en 2022 llegó a Peñarol, donde debutó en Primera División el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool de Uruguay bajo la conducción técnica de Alfredo Arias.
Con la camiseta del conjunto aurinegro disputó 14 partidos oficiales durante los ciclos de Alfredo Arias, Darío Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Diego Aguirre.
En 2024 fue cedido a préstamo a Everton de Chile, donde convirtió un gol en siete presentaciones, y posteriormente defendió la camiseta de Rentistas, con el que sumó 12 encuentros.
Más tarde continuó su carrera en Cerro, pasó por la reserva de Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, y regresó a Uruguay para incorporarse a Cerrito, aunque finalmente rescindió su contrato antes de debutar oficialmente.
Su último club y la despedida
En los últimos meses integraba el plantel de Deportivo Italiano, donde había marcado dos goles en apenas cuatro partidos correspondientes a la Divisional C de la temporada 2026.
A lo largo de su carrera también realizó una prueba en Deportivo Riestra de Argentina, aunque no logró quedarse en el club. Durante ese período protagonizó un episodio extradeportivo luego de que cámaras de seguridad registraran que se llevaba indumentaria de sus compañeros, situación que quedó resuelta cuando abonó el valor de las prendas.
Tras conocerse su fallecimiento, clubes, excompañeros y futbolistas expresaron su pesar en redes sociales. Uno de los mensajes más sentidos fue el del mediocampista brasileño Ignacio Sosa, amigo desde la infancia.
"De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Mi hermano de la vida. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle, y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos", escribió.
Y concluyó: "Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único. Por todo eso, gracias AMIGO, te voy a llevar siempre en mi corazón. Que en paz descanses, Negrón".