Invitan a una "mateada con historia" para descubrir la leyenda de la yerba mate en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación de Amigos del Museo Histórico Martiniano Leguizamón invita a participar este jueves de una propuesta cultural que combinará historia, tradición y una ronda de mates. La actividad será gratuita y estará a cargo de la periodista y sommelier de yerba mate Andrea Venturini.
La leyenda de la yerba mate será el eje de una charla abierta que se realizará este jueves a las 18 en el Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón", donde vecinos y visitantes podrán compartir una ronda de mates mientras conocen los orígenes culturales y mitológicos de una de las infusiones más representativas de la Argentina.
La actividad es organizada por la Asociación de Amigos del Museo y se desarrollará en el edificio ubicado en la esquina de Buenos Aires y Laprida. Y la propuesta se enmarca en las actividades del Mes de la Amistad y busca resignificar el mate como símbolo de encuentro, diálogo e identidad.
La jornada contará con la participación de la periodista y sommelier de yerba mate Andrea Venturini, quien ofrecerá una charla sobre la leyenda guaraní que dio origen a esta tradicional bebida.
Una mateada para conocer el origen de una tradición
Marina Raspini, integrante de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Martiniano Leguizamón, explicó a Elonce que el objetivo es acercar al público una propuesta distinta, que combine patrimonio, historia y participación. "Va a ser algo muy original, una mateada en el Museo Histórico; una mateada con historia", expresó al presentar la actividad.
La organizadora destacó que el mate fue elegido como eje de la convocatoria por representar uno de los principales símbolos culturales del país y, al mismo tiempo, un espacio de encuentro entre las personas.
La visión guaraní sobre la yerba mate
Andrea Venturini adelantó que la charla recorrerá la cosmovisión del pueblo guaraní para explicar cómo nació la leyenda de la yerba mate y cuál era el significado que tenía la planta para las comunidades originarias.
"Para los guaraníes, la yerba mate no solamente era la hoja para la infusión; era una planta medicinal, era un factor de cultura, era una manera de contactarse con otros pueblos y era un factor de progreso", sostuvo.
La periodista y sommelier señaló que la propuesta buscará ir "al origen, a la semilla, a la historia verdadera de la yerba mate", con relatos sobre la mitología guaraní y el valor espiritual que se le atribuía a la planta.
También remarcó que el encuentro permitirá descubrir aspectos poco conocidos de una tradición cotidiana que atraviesa la vida de millones de argentinos.
El mate como patrimonio cultural
Durante la presentación, Venturini reflexionó sobre el papel que el mate ha desempeñado históricamente como elemento de unión entre las personas. "El mate también es un factor de amistad y de comunidad", afirmó al destacar que compartir una ronda constituye una práctica profundamente arraigada en la cultura argentina.
Además, consideró que la actividad representa una oportunidad para acercar nuevos públicos al museo y valorar el trabajo que realizan estas instituciones culturales. "Los museos parecen acartonados, pero acá no; vamos a hacer una ronda de mate en el museo", expresó.
Los secretos para preparar un buen mate
Como parte de la charla, la sommelier también compartirá recomendaciones para mejorar la preparación de la infusión. Entre los principales consejos, sugirió probar diferentes variedades de yerba para descubrir los sabores que mejor se adaptan a cada paladar.
Además, explicó que la tradicional "montañita" cumple una función práctica. "Cuando hacemos la montañita, los elementos más pesados quedan abajo y los más volátiles arriba; así nunca se tapa el mate", explicó.
También recordó que la bombilla no debe moverse una vez colocada y que la temperatura ideal del agua es de 80 grados, para evitar quemar la yerba y conservar mejor sus propiedades.
Entrada gratuita y bono voluntario
La actividad comenzará a las 18 horas, con ingreso libre y gratuito. Quienes lo deseen podrán realizar un aporte voluntario para colaborar con el sostenimiento del museo. El bono sugerido será de 2.000 pesos para estudiantes y jubilados y de 4.000 pesos para el público en general.
Los asistentes también participarán de sorteos de paquetes de yerba mate y podrán recorrer una muestra de históricos mates pertenecientes a Martiniano Leguizamón y Amaro Villanueva, dos figuras vinculadas a la cultura entrerriana.
Desde la organización invitaron además a quienes conserven un mate con valor histórico o afectivo a llevarlo para compartir su historia durante el encuentro.