Buscarán formar en Paraná “el corazón más grande del mundo” por los 50 años de la Procesión Náutica

REDACCIÓN ELONCE
Como parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la Procesión Náutica en honor al Inmaculado Corazón de María, organizadores convocan a vecinos de toda la ciudad a participar de un mosaico humano que buscará representar “el corazón más grande del mundo”.
"El corazón humano más grande del mundo" podría formarse en Paraná el próximo 15 de agosto, cuando unas 300 a 400 personas sean convocadas para participar de un mosaico humano en los Miradores de Bajada Grande, como parte de los festejos por el 50° aniversario de la tradicional Procesión Náutica en honor al Inmaculado Corazón de María.
La propuesta fue presentada por integrantes de la comisión organizadora de la celebración, quienes explicaron a Elonce que la iniciativa busca rendir homenaje a la Virgen María y celebrar medio siglo de una de las manifestaciones religiosas más representativas de la capital entrerriana.
El proyecto fue impulsado por el artista Javier Micheloud, junto a César Ábrego y Celia Godoy, quienes invitaron a toda la comunidad a sumarse a una actividad abierta, gratuita y sin inscripción previa.
Un mosaico humano para homenajear a la Virgen
Javier Micheloud explicó a Elonce que la idea consiste en conformar una gigantesca figura del Inmaculado Corazón de María utilizando únicamente personas sosteniendo cartulinas de distintos colores.
"Vamos a formar un mosaico humano, una gigantografía humana, con unas 300 o 400 personas. Cada participante levantará una cartulina y un dron registrará desde el aire la figura completa del corazón", señaló.
El diseño representará el Inmaculado Corazón de María. El rojo simbolizará el corazón. Las rosas aparecerán alrededor. El amarillo dará forma al puñal, recordando la profecía de Simeón narrada en el Evangelio de San Lucas, mientras que la llama representará el amor de María hacia Jesús.
Además, las cartulinas tendrán doble faz para que, en una segunda toma, el corazón se transforme en una bandera argentina. "El corazón se va a transformar en la bandera argentina, en un corazón argentino", adelantó Micheloud.
Una celebración por los 50 años de la Procesión Náutica
La Procesión Náutica de Bajada Grande es una tradicional celebración religiosa y cultural en honor al Inmaculado Corazón de María. Se realiza cada año en Paraná, generalmente en septiembre, e incluye una caravana por el río Paraná, peregrinaciones terrestres, celebraciones litúrgicas y un tradicional festival gastronómico con comidas típicas.
Aunque nació como una iniciativa impulsada por la comunidad de Bajada Grande, con el paso de los años se consolidó como una de las manifestaciones de fe más convocantes de la ciudad, reuniendo a miles de personas provenientes de distintos barrios de Paraná y de localidades vecinas.
Su historia comenzó en 1976, año en que llegó a la parroquia el padre Orlando Mattiassi, el recordado sacerdote que dejó una profunda huella en la vida espiritual de Bajada Grande.
Pocos meses después de asumir al frente de la comunidad, decidió organizar una procesión diferente, con la imagen de la Virgen llegando por el río. De ese modo, el Paraná, históricamente ligado a la identidad y al desarrollo del barrio, pasó a ocupar un lugar central en la celebración.
La primera edición reunió a vecinos y embarcaciones de la zona. Con el correr de los años, la convocatoria fue creciendo hasta transformarse en una multitudinaria expresión de fe y devoción.
En la actualidad, la imagen parte desde el puerto de Paraná acompañada por una caravana náutica organizada junto a la Prefectura Naval Argentina, mientras otra columna de fieles peregrina desde la Catedral Metropolitana hasta Bajada Grande para encontrarse con la Virgen en la parroquia.
Más que una procesión, la celebración representa un acontecimiento que conjuga fe, identidad barrial, historia y encuentro comunitario, convirtiéndose en una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Paraná.
Por qué eligieron los Miradores de Bajada Grande
Celia Godoy explicó que los Miradores de Bajada Grande fueron nuevamente elegidos por su fuerte significado histórico y religioso. "Siempre realizamos aquí la fiesta porque la imagen de la Virgen llegó por el río. Es una manera de renovar aquel momento y de seguir cultivando la historia de nuestra ciudad", expresó.
También destacó el acompañamiento permanente de la Municipalidad para la realización de las actividades y remarcó que el espacio se ha convertido en un lugar emblemático para la celebración.
Cómo será la convocatoria
La actividad se desarrollará el 15 de agosto, desde las 15, en los Miradores de Bajada Grande. Los participantes solamente deberán acercarse al lugar, donde recibirán una cartulina y las indicaciones necesarias para ubicarse dentro del dibujo.
"No hace falta inscripción previa. Queremos que venga toda la comunidad, especialmente los jóvenes y todos los movimientos de la Iglesia que quieran participar", indicaron los organizadores.
La filmación contará con drones, animación, música y coordinación en vivo para lograr la figura aérea.
Una invitación abierta a toda la comunidad
Los impulsores de la propuesta remarcaron que el objetivo principal es expresar públicamente la devoción mariana y recordar el significado que la Procesión Náutica tiene para Paraná.
"Durante 50 años fuimos testigos del obrar de la Virgen en este barrio. Queremos testimoniar ese amor de María con un corazón tan grande como el que ella tiene para todos sus hijos", expresó Carolina Alem.
La convocatoria está abierta a vecinos de Bajada Grande, fieles de las distintas parroquias y a cualquier persona que desee participar, sin importar su edad.
El mosaico humano se realizará casi un mes antes de la tradicional Procesión Náutica, prevista para el 13 de septiembre, y será una de las actividades centrales con las que comenzarán las celebraciones por el medio siglo de esta manifestación de fe que cada año reúne a cientos de familias paranaenses.