Informe asegura que el salario mínimo perdió más del 40% de poder adquisitivo desde 2023

El salario mínimo acumuló una pérdida superior al 40% en su capacidad de compra desde diciembre de 2023. El mayor retroceso se produjo durante los primeros meses de la actual gestión nacional, cuando el impacto inflacionario posterior a la devaluación redujo su valor real cerca de un 30%.

Esa caída inicial no logró revertirse mediante las actualizaciones posteriores. Por el contrario, el último informe de CIFRA sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil señaló que se registraron contracciones reales mensuales durante los últimos dos años.

El valor establecido para junio de 2026 fue de $367.800 para los trabajadores mensualizados y de $1.839 por hora para los jornalizados. En términos de poder adquisitivo, el monto quedó un 60% por debajo del nivel de 2015 y un 20% detrás de los registros de la década de 1990.

Cuánto cuesta comprar alimentos básicos

La pérdida puede observarse al comparar cuántas horas de trabajo se necesitan para adquirir productos de consumo cotidiano. En junio de 2016, una hora cobrada al salario mínimo permitía comprar un kilo de pan; una década después se requieren alrededor de dos horas y media.

La diferencia es mayor en el caso de la carne picada. Mientras que en 2016 eran necesarias aproximadamente dos horas de trabajo para comprar un kilo, actualmente esa misma adquisición demanda casi seis horas.

El ingreso mínimo de junio alcanzó para cubrir apenas algo más de la mitad de la canasta básica alimentaria correspondiente a una familia tipo. Además, hicieron falta más de cuatro remuneraciones de ese nivel para alcanzar el valor utilizado como límite de la pobreza.

La pérdida también se refleja en los servicios

El informe comparó además el costo del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Hace diez años, un viaje de ida y vuelta en subte equivalía a 15 minutos de trabajo; actualmente exige una hora y 41 minutos de actividad remunerada con el piso legal.

La distancia también creció respecto de los ingresos efectivamente cobrados por los trabajadores formales. En junio de 2016, el salario mínimo representaba el 37,2% del sueldo promedio registrado del sector privado, mientras que ahora equivale al 16,6%.

Esta reducción limita su función como referencia dentro del mercado laboral. Aunque el monto continúa utilizándose para establecer un piso legal y calcular determinadas prestaciones, quedó cada vez más alejado de los salarios promedio y del costo de las necesidades básicas.

Cómo se definieron los últimos aumentos

Durante este período, las reuniones entre representantes sindicales, empresariales y el Gobierno no lograron cerrar acuerdos para actualizar el monto. Ante la falta de consenso, los incrementos nominales fueron determinados por la Secretaría de Trabajo.

En julio, el salario mínimo se elevó a $372.400 mensuales y $1.862 por hora. Para agosto está previsto un nuevo aumento hasta los $376.600, de acuerdo con el cronograma vigente.