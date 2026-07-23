Escaparon de un control e intentaron descartar más de 230 kilos de marihuana

Los ocupantes de un automóvil intentaron evadir un operativo de Gendarmería, abandonaron parte del cargamento durante la fuga y fueron detenidos. Transportaban más de 231 kilos de marihuana.
Dos hombres fueron detenidos luego de intentar escapar de un control de Gendarmería Nacional y ser sorprendidos con un cargamento de más de 231 kilos de marihuana en un automóvil en Misiones.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Santo Pipó, dependiente del Escuadrón 11 "San Ignacio", quienes se encontraban desplegados sobre la Ruta Provincial Nº 7 cuando advirtieron que un vehículo eludió el dispositivo de control a alta velocidad.
De inmediato, los gendarmes montaron un operativo cerrojo y alertaron a las distintas unidades de la zona. Durante el seguimiento controlado, observaron que el automóvil ingresó a un camino vecinal.
Intentaron huir a pie
Los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron deshacerse de parte de la carga antes de escapar a pie. Sin embargo, ambos fueron alcanzados y detenidos por el personal de la fuerza.
Posteriormente, los efectivos inspeccionaron el automóvil y comprobaron que en el asiento trasero había numerosos bultos envueltos en plástico que contenían paquetes de color azul.
Con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, se realizó la requisa del rodado, donde se contabilizaron 312 paquetes rectangulares con marihuana, que arrojaron un peso total de 231 kilos.
Las autoridades judiciales dispusieron la detención de los dos involucrados y el secuestro tanto de la droga como del vehículo utilizado para su transporte.