Plan canje de secadores, planchitas y afeitadoras: cómo renovar equipos con 50% de descuento

La promoción permite entregar aparatos usados o rotos para acceder a nuevos equipos con 50% de descuento y financiación en tres cuotas sin interés. Todos los detalles.
Plan canje de secadores y planchitas. En muchos hogares hay secadores de pelo o máquinas depiladoras que ya no funcionan, planchitas con cables dañados, cortadoras de cabello y afeitadoras en desuso, entro otros aparatos de cuidado personal que aún se utilizan pese a que quedaron obsoletos.
Hasta fines de este mes, está vigente un particular "plan canje" para renovarlos a bajo costo. Se trata de una promoción, que propone entregar un equipo viejo para acceder a uno nuevo con descuento y financiación sin interés.
El programa está dirigido al público general -consumidores particulares- y también a trabajadores del sector, como estilistas o barberos. En definitiva, a cualquiera que desee deshacerse de un aparato de belleza usado para ahorrar en su renovación.
Como beneficio se obtiene un bono de descuento del 50% para la compra de un producto de última generación, a elegir dentro de un catálogo y con la posibilidad adicional de pagarlo en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
Este plan canje, es una iniciativa de una cadena de productos de belleza y está disponible en más de 60 puntos de venta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior bonaerense, Mendoza y Rosario.
¿Qué tipo de aparatos usados toman en canje?
"El programa propone una alternativa inteligente y directa para quienes buscan actualizar su equipamiento profesional o de uso personal", explicaron desde Las Margaritas, la cadena que lanzó el canje. "Los usuarios pueden entregar cualquier herramienta vieja o rota de esta categoría como valor de intercambio para adquirir un dispositivo totalmente nuevo a mitad de precio", añadieron.
Entonces, aceptan la entrega de equipos usados de Electro Beauty de cualquier tipo y marca, lo que incluye desde secadores de pelo, planchitas y bucleras hasta máquinas cortadoras de cabello, recortadoras y depilatorias, entre otras.
Según las bases de la promoción, no es obligatorio que funcione el aparato a canjear. Asimismo, el intercambio es cruzado: se permite llevar un tipo de herramienta (por ejemplo, una máquina de corte vieja) para adquirir una distinta (como una planchita nueva). Por eso, una de las frases con las que publicitan la idea es "Dejá lo que tengas y llevate lo que quieras".
¿Qué aparatos nuevos es posible comprar con el canje?
La bonificación especial es aplicable sólo a un listado de productos seleccionados de marcas de uso profesional como BaBylissPRO, Teknikpro o JRL, que según los organizadores "garantizan alta calidad y durabilidad".
En ese catálogo disponible online pueden hallarse más de 30 opciones de secadores de cabello; planchitas; cepillos térmicos; rizadores; cortadoras de pelo; recortadoras y afeitadoras.
Por ejemplo, luego de entregar un equipo viejo, un secador que tiene un precio de lista de $79.990 queda en $39.995; una planchita de $55.600 se termina consiguiendo a $27.800; y una afeitadora de $125.990 pasa a $62.995.
Hasta cuándo se extiende el plan canje
El plan canje, que comenzó el primer día de este mes, seguirá vigente hasta el 31 de julio inclusive, siempre de manera presencial ya que es obligatorio entregar la herramienta usada en el mostrador para validar el beneficio. Por esto, la promoción no rige para compras online.
Por otra parte, existen tres detalles que surgen de la "letra chica" y se deben tener en cuenta:
1. Hay que registrarse. Para acceder al bono el cliente debe anotarse previamente y de forma gratuita en MargaFAN, el programa de fidelización de la cadena.
2. Es irreversible. Una vez entregado, el aparato viejo no se devuelve, ya que la empresa lo deriva a circuitos de reciclado o bien lo desecha.
3. Se puede ahorrar más. El descuento del 50% no es acumulable con otras ofertas de la tienda, pero sí puede sumarse a las promociones bancarias que estén activas el día de la compra. (Clarín)