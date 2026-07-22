Temporal en Concordia: piden declarar el estado de emergencia

La emergencia en Concordia por el temporal comenzó a ser reclamada por distintos sectores luego del violento fenómeno meteorológico que azotó a la ciudad durante la madrugada del sábado, dejó una mujer fallecida, provocó cuantiosos daños materiales y mantuvo durante horas sin energía eléctrica, agua potable e internet a gran parte de la población.

El temporal se desató alrededor de las 3 de la madrugada y afectó especialmente a Concordia y zonas aledañas, también ocasionó importantes inconvenientes en la ciudad uruguaya de Salto. El episodio dejó como saldo la muerte de Norma Ríos, de 66 años, quien falleció luego de que un pino cayera sobre su vivienda en el barrio Santa Rosa, de Osvaldo Magnasco.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, pero ingresó sin signos vitales. La zona donde residía fue una de las más castigadas por el fenómeno, que provocó la caída de grandes árboles, voladuras de techos, destrucción de viviendas, daños en vehículos y severas afectaciones sobre la infraestructura urbana.

Comerciantes solicitaron declarar la emergencia

Frente al escenario generado por el temporal, el Centro Comercial de Concordia presentó una nota dirigida al Municipio y al Gobierno de Entre Ríos solicitando que se declare el estado de emergencia para la ciudad.

Explicaron que la medida permitiría "facilitar la activación de protocolos excepcionales de asistencia por parte de los poderes centrales y habilitar mecanismos de acompañamiento para los sectores afectados", supo Infobae.

Además, señalaron que la declaración de emergencia posibilitaría implementar medidas de alivio fiscal, acceder a herramientas crediticias especiales y disponer de otros instrumentos de asistencia destinados a comercios, empresas y vecinos perjudicados por el fenómeno climático.

En ese marco, también solicitaron la suspensión del cobro de tributos "por un plazo considerado razonable", con el objetivo de aliviar la situación económica de quienes sufrieron pérdidas materiales.

Millonarios daños en infraestructura y servicios

Las consecuencias del temporal alcanzaron distintos sectores de la ciudad. Al menos tres escuelas registraron destrozos importantes que obligaron a suspender las clases, según relevamientos gremiales.

Los viveros ubicados en la zona donde impactó con mayor intensidad el fenómeno reportaron pérdidas prácticamente totales, mientras que numerosos vecinos debieron afrontar daños estructurales en sus viviendas.

La Cooperativa Eléctrica de Concordia estimó que solamente la reparación del tendido eléctrico demandará una inversión superior a los $3 mil millones. Durante al menos 12 horas, gran parte de Concordia permaneció sin suministro eléctrico y sin agua potable luego de que se interrumpiera una línea de alta tensión de 132 kV que abastece a la ciudad desde la represa de Salto Grande. La magnitud de los árboles caídos obligó a utilizar grúas de gran porte para liberar el tendido eléctrico.

La interrupción del servicio también afectó parcialmente a localidades cercanas como Federación y Chajarí, mientras que la caída de las comunicaciones dejó sin internet a buena parte de la ciudad, situación que obligó a numerosos comercios a cerrar sus puertas por no poder operar.

Asistencia y análisis del fenómeno meteorológico

Tras el temporal, el Municipio de Concordia instaló un centro de asistencia en la zona sudeste de la ciudad, una decisión que generó cuestionamientos por parte de vecinos debido a que el lugar se encuentra alejado del sector donde se concentraron los mayores daños.

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos desplegó un operativo integrado por efectivos de la Policía provincial, personal de Enersa, Defensa Civil y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano para asistir a las familias afectadas y colaborar con las tareas de recuperación.

Respecto del fenómeno meteorológico, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el episodio respondió a una descendente húmeda, un fenómeno que se produce cuando una masa de aire frío desciende violentamente desde una nube de tormenta y, al impactar contra la superficie, se dispersa horizontalmente generando ráfagas extremadamente intensas. Aunque sus efectos pueden ser similares a los de un tornado, su mecanismo de formación es diferente.