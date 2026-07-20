Continúa la asistencia a las familias afectadas por el temporal en Concordia

Un intenso temporal afectó el fin de semana a la ciudad de Concordia, dejando importantes daños y destrozos. Por disposición del intendente Francisco Azcué, todas las áreas municipales continúan trabajando de manera coordinada para asistir a las familias afectadas, despejar la vía pública y restablecer los servicios esenciales.

Los trabajos se concentran principalmente en las zonas de Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, Barrio Golf, Pampa Soler y La Arrocera, donde continúan las tareas de limpieza, remoción de árboles y ramas caídas, restitución de postes, despeje de calles y recuperación de la infraestructura dañada.

En Pampa Soler se desplegó un operativo especial con cinco camiones, una retroexcavadora y dos palas cargadoras para restablecer la transitabilidad y permitir el acceso seguro de vecinos.

En forma simultánea, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos realizan el retiro de árboles y ramas que obstaculizan la circulación, colaboran en la restitución de postes para facilitar el restablecimiento del servicio eléctrico y del alumbrado público, además de ejecutar tareas de limpieza de desagües pluviales y alcantarillas para mejorar el escurrimiento del agua.

Las tareas continuarán durante toda la jornada del domingo, por lo que se solicita a la comunidad evitar circular por las zonas intervenidas y respetar la señalización preventiva, ya que en esos sectores continúa el intenso movimiento de maquinaria pesada, vehículos y personal municipal.

Asistencia a las familias

La Subsecretaría de Desarrollo Social continúa recibiendo y canalizando los pedidos de asistencia de las familias damnificadas. Hasta la noche del sábado se registraron 56 solicitudes provenientes de distintos barrios de la ciudad, priorizando la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Para solicitar asistencia, la Municipalidad mantiene habilitado el número de WhatsApp 345 413-2744. También pueden realizarse consultas de manera presencial en las oficinas ubicadas en Sáenz Peña y La Rioja o en la comisaría más cercana.

Servicio de agua potable

En cuanto al servicio de agua potable, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que el funcionamiento de la Planta Potabilizadora permitió normalizar progresivamente el abastecimiento durante la tarde del sábado.

No obstante, persisten inconvenientes puntuales en sectores donde continúa interrumpido el suministro eléctrico, lo que impide el funcionamiento de las bombas de distribución, como ocurre en Osvaldo Magnasco. Ante esta situación, la Municipalidad garantiza el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna hasta que se restablezca el servicio de energía.

El operativo integral dispuesto por el Municipio “continúa con presencia permanente en los barrios afectados, articulando el trabajo de todas las áreas municipales para responder a la emergencia, recuperar los espacios públicos y acompañar a los vecinos hasta la normalización de la situación”.