El temporal dejó daños severos en el Aeroclub de Concordia y afectó gran parte de sus hangares

El fuerte temporal que afectó a Concordia durante la madrugada del sábado provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la ciudad, con especial impacto en la zona norte.

Las intensas ráfagas de viento ocasionaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en otros servicios esenciales.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran zonas cercanas al Autódromo, el Club Los Yaros, Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco.

Graves destrozos en el Aeroclub

Uno de los puntos donde el fenómeno dejó consecuencias más visibles fue el Aeroclub de Concordia, cuyas instalaciones sufrieron daños de consideración.

El viento provocó la caída de paredes de material, el desprendimiento de techos y la dispersión de chapas en distintos sectores del predio.

También se registraron daños importantes en el taller y en otras dependencias utilizadas para el funcionamiento habitual de la institución.

Aeroclub Concordia. Foto: El Entre Rios.

Los hangares resultaron seriamente afectados

De acuerdo con la información difundida, una parte significativa de los hangares del Aeroclub quedó comprometida por la fuerza del temporal.

Las primeras evaluaciones indican que aproximadamente el 75% de esos espacios habría sufrido algún tipo de afectación estructural.

Aeroclub Concordia. Foto: El Entre Rios.

La magnitud de los destrozos obligará a realizar una evaluación detallada para determinar el alcance total de las pérdidas y las tareas necesarias para la recuperación.

La zona norte fue la más golpeada

El temporal tuvo su mayor impacto en el norte de Concordia, donde las ráfagas alcanzaron una intensidad suficiente para provocar daños en construcciones, árboles y tendidos eléctricos.

En distintos puntos se observaron estructuras dañadas y elementos desplazados por el viento, lo que evidencia la fuerza con la que avanzó el fenómeno.

Mientras continúan las tareas de relevamiento, las autoridades y los responsables de las instituciones afectadas trabajan para dimensionar los daños y avanzar con la recuperación de los sectores comprometidos.