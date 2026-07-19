Calendario de ANSES de julio: las fechas de cobro que comienzan este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará a partir de este lunes 20 de julio con el calendario de pagos correspondiente al séptimo mes del año. Miles de beneficiarios podrán acceder a sus haberes de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante julio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,15%, aplicado mediante el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses anteriores.

Con la actualización, el haber jubilatorio mínimo se ubica en $411.989,33. Quienes perciben la mínima reciben además un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $481.989,33. Los jubilados y pensionados que cobren por debajo de esa cifra reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a ese monto.

Quiénes cobran desde este lunes

De acuerdo con el cronograma previsto, ANSES retomará este lunes 20 de julio los pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Será el turno de las personas cuyos DNI finalizan en 7.

El martes 21 cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en 8, mientras que el miércoles 22 será el turno de aquellos con DNI finalizados en 9.

Para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma continuará el jueves 23 con los DNI terminados en 0 y 1. El viernes 24 cobrarán las terminaciones 2 y 3, mientras que el lunes 27 será el turno de los documentos finalizados en 4 y 5.

Cómo continúa el pago de la AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo también continuarán recibiendo sus prestaciones desde este lunes. Según el calendario informado, el 20 de julio cobran quienes tienen DNI terminados en 7.

El martes 21 será el turno de las personas con documentos finalizados en 8 y el miércoles 22 cobrarán los beneficiarios cuyos DNI terminen en 9.

La AUH también aumentó un 2,15% durante julio y su valor general pasó a $148.049 por cada hijo. En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se ubica en $482.062. Estos valores corresponden al 100% de la prestación antes de las retenciones que correspondan en cada caso.

Cuánto se cobra con el aumento de julio

Además de la jubilación mínima de $411.989,33, ANSES informó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $329.591,46 antes del bono y llega a $399.591,46 con el refuerzo extraordinario.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $288.392,53 y alcanzan los $358.392,53 con el bono. Por su parte, la Pensión para Madre de Siete Hijos llega a $481.989,33 al sumar el refuerzo de $70.000.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y el medio de cobro a través de Mi ANSES. El organismo recuerda que los aumentos previsionales se aplican todos los meses de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor.