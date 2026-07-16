Jubilados con 30 años de aportes cobrarán hasta $489.817 en agosto con el bono

Los jubilados con 30 años de aportes recibirán en agosto un aumento del 1,9% por movilidad. Si el Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo alcanzará los $489.817,13.
Los jubilados con 30 años de aportes percibirán en agosto un incremento del 1,9% en sus haberes, como resultado de la actualización mensual prevista por el mecanismo de movilidad vigente. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima pasarán a recibir $419.817,13 y, si el Gobierno nacional confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $489.817,13.
La actualización fue determinada luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio fue del 1,9%. Ese índice constituye la referencia utilizada para calcular los aumentos previsionales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 274/2024.
El esquema de movilidad dispone que las jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ajusten mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.
Cómo quedarán los haberes mínimos en agosto
Con el incremento correspondiente a agosto, el haber mínimo para quienes accedieron a la jubilación con 30 años de aportes será de $419.817,13.
A ese monto podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad aún espera confirmación oficial por parte del Gobierno nacional. De concretarse ese refuerzo, el ingreso total alcanzará los $489.817,13, acercándose al medio millón de pesos.
Desde ANSES recordaron que el monto final que recibe cada beneficiario puede presentar diferencias según los descuentos correspondientes a obra social, retenciones u otros conceptos particulares de cada prestación.
También aumentarán otras prestaciones de ANSES
Además de la jubilación mínima, la actualización del 1,9% alcanzará a la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones previsionales administradas por el organismo.
La aplicación del incremento responde al mecanismo automático de movilidad implementado por el Decreto 274/2024, que reemplazó el sistema anterior por ajustes mensuales vinculados directamente a la inflación, detalló Iprofesional.
En ese contexto, el bono extraordinario continúa siendo un componente importante del ingreso de quienes perciben los haberes más bajos. Sin embargo, el refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, por lo que su participación porcentual dentro del ingreso total se fue reduciendo a medida que las jubilaciones aumentaron mediante las actualizaciones mensuales.