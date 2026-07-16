Bancarios acordaron un nuevo aumento salarial y el básico llegó a casi $2,5 millones

El aumento salarial para bancarios se actualizó de manera automática tras conocerse la inflación de junio. El salario inicial alcanzó los $2.481.855,31, mientras que también se incrementó el monto correspondiente al Día del Bancario.
El aumento salarial para bancarios volvió a actualizarse en línea con la inflación y llevó el ingreso inicial del sector a casi 2,5 millones de pesos. La Asociación Bancaria (AB) informó que, tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%, se aplicó de manera automática el mecanismo de actualización previsto en la paritaria, consolidando un incremento acumulado del 16,8% durante el primer semestre del año.
La mejora salarial alcanzará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También comprende los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio colectivo de trabajo.
Desde el sindicato remarcaron que el esquema de actualización automática continúa permitiendo que los salarios acompañen la evolución del costo de vida, uno de los principales objetivos planteados por la conducción gremial en las negociaciones paritarias.
Cómo quedaron los salarios tras la actualización
Con el nuevo incremento, el salario inicial de la actividad bancaria quedó establecido en $2.412.128,22, al que se suma el concepto correspondiente a participación en las ganancias (ROE) por $69.727,10. De esta manera, el ingreso total para la categoría inicial asciende a $2.481.855,31.
La Asociación Bancaria también informó que se actualizó el monto correspondiente al tradicional bono por el Día del Bancario. Para la categoría inicial, el beneficio quedó fijado en un mínimo de $2.150.328,87.
Desde la entidad sindical aclararon que ese importe continuará ajustándose mes a mes, conforme a las futuras actualizaciones salariales, hasta su liquidación definitiva prevista para el 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Bancario.
La paritaria continúa con revisión permanente
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó la importancia del mecanismo acordado con las entidades financieras para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
"Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", sostuvo el dirigente sindical al anunciar la nueva actualización.
El acuerdo salarial fue alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector, entre ellas ABAPPRA, ADEBA y ABA, junto con el Banco Central. Una de las particularidades del convenio es que su aplicación no requiere esperar la homologación de la Secretaría de Trabajo ni del Ministerio de Capital Humano, por lo que los incrementos se liquidan automáticamente una vez que se conoce el índice oficial de inflación.