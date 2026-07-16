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Deportes Edición 2026

Boca derrotó 2-0 a Sarmiento y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina

Con goles de Alan Velasco y Leonel Flores en el segundo tiempo, Boca se impuso ante Sarmiento y avanzó a la próxima instancia de la Copa Argentina.

16 de Julio de 2026
Ayrton Costa es titular en Boca.
Ayrton Costa es titular en Boca. Foto: Foto Baires.

Con goles de Alan Velasco y Leonel Flores en el segundo tiempo, Boca se impuso ante Sarmiento y avanzó a la próxima instancia de la Copa Argentina.

Boca mostró su jerarquía en el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena y venció a Sarmiento de Junín 2-0 en la noche del jueves en el estadio “Marcelo Bielsa”, de Newell’s Old Boys.

 

Luego de un primer tiempo en donde el elenco Xeneize no pudo marcar la diferencia, en el segundo tiempo llegó la jerarquía con un gran remate de afuera del área de Alan Velasco y posteriormente con otro del juvenil Leonel Flores, que debutó en la red.

 

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

90 minutos: Boca Juniors se perdió el tercero

Luego de una gran jugada colectiva Carlos Palacios asistió a Kevin Zenón, que tiró desviado al lado del arco.

 

79 minutos: Boca Juniors controla el partido.

El equipo de Arruabarrena mantiene la posesión ante un Sarmiento que no reacciona para lograr el descuento.

 

70 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Leonel Flores marcó su primer gol en la Primera de Boca tras aprovechar los espacios que dejó Sarmiento para patear al segundo palo.

 

 

 

60 minutos: Salle lo tuvo para Sarmiento

Santiago Salle trasladó por el centro y su remate pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Leandro Brey.

 

55 minutos: Flores avisó

Leonel Flores hizo otra gran jugada y su remate dio en un marcador rival.

 

50 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Alan Velasco quedó con espacio libre en eje de cancha y consiguió el primer tanto del partido.

 

 

 

¡Arrancó el segundo tiempo!

 

46 minutos: ¡Final del primer tiempo!

Boca Juniors y Sarmiento empatan 0-0 por los 16avos de final de la Copa Argentina.

 

39 minutos: otra llegada de Boca

Lautaro Blanco trepó por la derecha y remató, pero encontró las manos del arquero Thyago Ayala.

 

Foto: X oficial de Sarmiento.
Foto: X oficial de Sarmiento.

 

 

37 minutos: lo tuvo Milton Delgado

El volante se animó a conducir, llegó a la puerta del área, recortó hacia adentró y sacó un derechazo que se fue por arriba del arco.

 

31 minutos: se lo perdió otra vez Ascacibar

El Ruso definió de zurda luego de un centro atrás al corazón del área de Lautaro Blanco, pero lo hizo de manera defectuosa y no pudo marcar.

 

Foto: Fotobaires.
Foto: Fotobaires.

 

30 minutos: Sarmiento se anima

El Verde de Junín se adelantó unos metros y llegó al área de Boca. Tras un centro, Santiago Salle remató de zurda, pero su disparo se fue muy por arriba del travesaño.

 

20 minutos: buena trepada de Leonel Flores

El juvenil xeneize llegó al área por la derecha con una serie de amagues y se animó a pegarle al arco, aunque su remate se fue desviado.

 

18 minutos: amarilla para Santamaría

El jugador de Sarmiento le propinó una dura entrada a Alan Velasco y se ganó la amonestación.

 

14 minutos: se salvó Sarmiento

Tras un buen centro de Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar llegó al corazón del área y ensayó un volea que se fue por arriba del travesaño.

 

Foto: X oficial de Sarmiento.
Foto: X oficial de Sarmiento.

 

 

11 minutos: Boca maneja el juego

El conjunto de la Ribera mantiene la posesión del balón, pero le falta precisión en los últimos metros para terminar de lastimar.

 

5 minutos: Boca mostró sus intenciones

El Xeneize se plantó con el control de la pelota y busca por la banda derecha al juvenil Leonel Flores, que está haciendo su debut oficial.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones del partido

 

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Santiago Salle y Junior Marabel.

 

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Lescano; Miguel Ángel Merentiel.

Temas:

Boca Sarmiento Copa Argentina
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