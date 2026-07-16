Patronato: Alejo Miró disfrutó su primer gol, habló del presente y se ilusionó con el futuro

REDACCIÓN ELONCE
Alejo Miró analizó el presente de Patronato tras convertir su gol. El juvenil destacó la unión del plantel, respaldó el trabajo de Marcelo Candia y confesó que sueña con pelear el ascenso antes de dar el salto a un club de mayor jerarquía.
Alejo Miró vive uno de los momentos más especiales desde que llegó a la Primera Nacional con Patronato. Después de casi tres años desde su debut, el juvenil consiguió convertir su primer gol como profesional, una conquista que representó un desahogo personal en medio de un presente deportivo complejo para el equipo rojinegro, que acumula siete partidos sin victorias.
El delantero pasó por "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y repasó su actualidad, el crecimiento que experimentó desde su estreno en 2023, la confianza que recibió del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Candia y las expectativas que mantiene tanto en el plano personal como colectivo. Con serenidad, remarcó que el grupo continúa convencido del camino elegido y sostuvo que los resultados terminarán acompañando el rendimiento.
"Lo venía buscando hace un montón. Había tenido posibilidades para convertir y por suerte se me dio. Se lo dediqué a toda mi familia que siempre está presente y son los que bancan desde chiquito", expresó con emoción al recordar el primer tanto oficial de su carrera.
El desahogo que tanto esperaba
El gol llegó casi exactamente tres años después de su debut con la camiseta de Patronato, ocurrido el 8 de julio de 2023 frente a Alvarado. Durante ese tiempo, Miró fue sumando minutos, atravesó distintos procesos y esperó pacientemente la oportunidad de consolidarse.
El atacante recordó con una sonrisa lo que sintió cuando vio que la pelota ingresaba al arco. "Yo lo único que le decía ahí a mis amigos, se me dio por fin, y ellos me abrazaban porque lo sentían igual que yo, porque sabían que lo venía buscando hace mucho", relató durante la entrevista.
También reconoció que, en aquella jugada, un compañero le pedía el pase para definir, aunque confesó que nunca alcanzó a escucharlo. Explicó que solamente tenía la vista puesta en el arco y que la cancha presentaba un estado complicado, por lo que decidió finalizar la acción personalmente.
La confianza de Candia y el respaldo del grupo
Más allá del gol, Miró atraviesa un presente diferente porque logró afianzarse entre los once titulares. Esa continuidad llegó luego de distintas oportunidades y de aprovechar las bajas que sufrió el plantel, algo que valoró especialmente.
El futbolista explicó que siempre procuró plantearse metas cercanas en lugar de fijarse objetivos demasiado lejanos. Primero buscó ingresar en el equipo titular y luego convertir su primer tanto. Ahora pretende sostener ese rendimiento y seguir aportando para el crecimiento colectivo: "Uno de los objetivos era meterme en los once y después el siguiente era meter el gol. Ojalá que siga entrando la pelota al arco", resumió con naturalidad.
Sobre Marcelo Candia, el delantero dejó en claro la relación que mantiene con el entrenador y la satisfacción que sintió cuando fue confirmado como director técnico del primer equipo: "La verdad que es una alegría enorme. Yo lo tengo a Marcelo desde hace un montón y me conoce muy bien. Siempre me mensajeaba con él y le decía: 'Ojalá se te dé'. Cuando se le dio, le di un abrazo porque la verdad que me puso muy contento", recordó.
Un presente complicado que no cambia la confianza
Patronato atraviesa una racha negativa desde los resultados, aunque el delantero considera que el funcionamiento continúa siendo bueno y que solamente falta mayor eficacia para volver a sumar de a tres.
"Yo creo que en el juego seguimos igual. Por ahí la pelota no quiere entrar. Son cosas del fútbol. En estos momentos es donde el grupo más tiene que estar unido y yo creo que lo estamos haciendo muy bien y vamos a salir adelante", aseguró.
Miró reconoció que el empate conseguido en Salta dejó sensaciones encontradas. Si bien celebró su primer gol, admitió que el plantel regresó con bronca porque el triunfo se escapó sobre el final: "Obviamente hubiese sido mucho mejor traernos dos puntos de más, pero también estoy muy contento por el presente que vengo teniendo y por el gol que se me dio. Sé cómo viene el grupo, sé que estamos muy unidos y sé que nos va a terminar yendo bien", afirmó.
El crecimiento desde el debut
Durante la charla también recordó cómo vivió su estreno en la Primera Nacional y las diferencias que encuentra con el jugador que es actualmente. Según explicó, el trabajo diario y la constancia fueron las herramientas que le permitieron sostenerse dentro del plantel profesional: "Siempre trato de mantener lo mismo. Yo creo que el trabajo y la dedicación que tengo por esto que amo nunca cambia. El fuego que tengo adentro siempre siguió igual y eso creo que es lo que me mantuvo hoy en día a estar acá donde estoy", sostuvo.
Además, recordó una decisión que considera determinante en su evolución: durante las vacaciones de fin de año optó por no descansar para llegar en mejores condiciones físicas a la pretemporada: "Dije que no me iba a tomar vacaciones. Sentía que nunca había dicho: voy a entrenar para arrancar bien la pretemporada. Lo hice y la verdad que lo noté para bien", comentó.
El sueño de seguir creciendo
El futbolista también habló sobre sus aspiraciones a futuro. En el corto plazo quiere consolidarse como titular, ayudar a Patronato a ingresar al Reducido y pelear por el ascenso. Sin embargo, también reconoce que sueña con dar un salto importante en su carrera: "Objetivo como tenerlo muy grande, el día de mañana que me puedan vender a algún club, eso me encantaría, pero paso a paso", señaló.
Consultado sobre qué camisetas le gustaría vestir, no dudó al mencionar a River en el fútbol argentino y luego se animó a imaginar un futuro en Europa: "En Argentina me gustaría jugar en River. Y afuera me gustaría jugar en un Chelsea o en un Barcelona", respondió.
Mientras tanto, mantiene el foco puesto exclusivamente en Patronato y en los desafíos inmediatos que tiene el conjunto entrerriano.
El mensaje para los hinchas
Antes de finalizar la entrevista, Miró dejó un mensaje dirigido a los simpatizantes rojinegros, conscientes de la preocupación que existe por la actualidad deportiva.
El delantero pidió tranquilidad y aseguró que el grupo mantiene intacta la confianza.
"Que estemos tranquilos. Vamos a sacar esta situación adelante. No somos un equipo que espera a ver qué hace el rival, sino que siempre salimos a buscar. Estamos teniendo muchas posibilidades de gol y creo que la gente tiene que estar tranquila, porque todo va a salir bien", expresó.
Con apenas 22 años, el atacante disfruta del mejor momento desde que llegó al plantel superior de Patronato. El primer gol ya forma parte de su historia, pero para Alejo Miró representa apenas el inicio de un camino que espera seguir construyendo con paciencia, trabajo y la ilusión intacta de cumplir objetivos cada vez más grandes.