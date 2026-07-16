La FIFA confirmó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La FIFA confirmó a Slavko Vinčić como árbitro de la final entre Argentina y España. En Qatar 2022 dirigió el debut de la Selección ante Arabia Saudita y ahora volverá a estar al frente de un partido clave del conjunto de Lionel Scaloni.
La FIFA oficializó este jueves la designación del árbitro para la final del Mundial 2026, que disputarán Argentina y España el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El elegido fue el esloveno Slavko Vinčić, uno de los jueces con mayor experiencia del fútbol europeo.
Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes. En tanto, el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro, mientras que Mohammad Alkalaf, también de Jordania, se desempeñará como asistente de reserva, según confirmó la FIFA.
The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026
El árbitro esloveno, internacional FIFA desde 2010, llega a la definición mundialista con una extensa trayectoria en competiciones UEFA y con antecedentes en partidos de máxima exigencia, entre ellos la final de la Liga de Campeones 2024.
Fue seleccionado para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde estuvo a cargo del debut de Argentina ante Arabia Saudita, partido que terminó con triunfo histórico del conjunto asiático.
En el Mundial 2026 dirigió los encuentros entre Brasil y Marruecos de la fse de grupos y el cruce de dieciseisavos de final entre Ecuador y México.
Un juez de experiencia para la gran final
La designación de Vinčić se conoció luego de que la FIFA analizara el rendimiento de los árbitros durante todo el torneo. El colegiado ya había sido uno de los principales candidatos para dirigir el encuentro decisivo por su desempeño en la Copa del Mundo.
Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial frente a una España que llega como campeona de Europa. El encuentro se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium.