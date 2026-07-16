Arrojaron un artefacto de pirotecnia a un colectivo en Paraná: Dañaron el parabrisas y aturdieron al conductor

Un colectivo de la empresa San José fue atacado con un artefacto de pirotecnia durante la noche del miércoles en Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 20.40 en la intersección de calles Caputto y Tibiletti, mientras la unidad realizaba el recorrido de regreso hacia la cabecera del Aeropuerto.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Tercera intervino tras el incidente protagonizado por dos personas que hicieron señas para detener el interno 40 de la Línea P2 con aparentes intenciones de subir al transporte.

Sin embargo, cuando el colectivo se detuvo en la parada y el conductor abrió la puerta de acceso, los sospechosos aprovecharon la situación para arrojar un elemento de pirotecnia hacia el interior de la unidad.

Dañaron el parabrisas y aturdieron al conductor

La explosión provocó daños en el parabrisas del colectivo y un fuerte aturdimiento al chofer. Al momento del ataque, la unidad circulaba sin pasajeros.

Tras el episodio, una ambulancia asistió al conductor en el lugar de manera preventiva. Los profesionales constataron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Investigan para identificar a los responsables

Personal policial realizó las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para avanzar en la investigación.

En tanto, se llevan adelante las tareas correspondientes para identificar a las dos personas que arrojaron el artefacto de pirotecnia y determinar las circunstancias del ataque.