Investigan el asesinato en Diamante: cinco detenidos tras allanamientos por el crimen

Asesinato en Diamante: la investigación por el homicidio de Sebastián Barreto, de 31 años, registró un importante avance con la detención de cinco hombres mayores de edad durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia luego del análisis de los primeros elementos reunidos por los investigadores, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque fatal.

El crimen se produjo durante la noche del miércoles, cuando personal policial tomó conocimiento de que un hombre se encontraba gravemente herido en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. De inmediato se solicitó la asistencia del servicio de emergencias, que trasladó a la víctima al Hospital San José de Diamante, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, brindó detalles sobre las primeras actuaciones y explicó a Elonce que "personal policial tomó conocimiento de una persona lesionada en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. Se requirió inmediatamente la asistencia del servicio de salud, que realizó el traslado al Hospital San José, donde se comprobó el fallecimiento de este hombre de 31 años, en principio producto de una herida de arma blanca".

Investigación con allanamientos y detenciones

La víctima fue identificada como Sebastián Barreto, vecino de la ciudad de Diamante. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la realización de la autopsia, cuyo resultado permitirá aportar mayores precisiones a la causa.

Mientras tanto, efectivos de la División Investigaciones, Policía Científica y personal del Ministerio Público Fiscal continuaron con distintas diligencias para reconstruir cómo ocurrió el ataque. "Nos encontramos abocados a tratar de esclarecer este hecho, establecer las circunstancias y las causas que llevaron a esta agresión", sostuvo Celis.

El funcionario policial agregó que el trabajo investigativo continuó con la recopilación de pruebas. "Estamos en pleno proceso de reunión de indicios, testimonios y medios probatorios", expresó. Asimismo, evitó brindar detalles sobre las hipótesis que manejan los investigadores y remarcó: "Tenemos nuestras líneas investigativas, pero mantenemos la reserva porque estamos en una etapa incipiente de la investigación". No obstante, se mostró confiado en que "sin duda habrá avances".

Importante operativo para esclarecer el crimen

Los avances llegaron pocas horas después del homicidio. La labor de la División Investigaciones permitió reunir diversos informes que sirvieron de sustento para solicitar al Juzgado de Garantías cuatro órdenes de allanamiento y requisa en diferentes viviendas de la ciudad de Diamante.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego con cartuchería, teléfonos celulares, un automóvil, un utilitario y otros objetos que serán sometidos a pericias para determinar su eventual vinculación con el homicidio.

Como resultado de esas medidas, la Fiscalía dispuso la detención inmediata de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, quienes fueron trasladados a la Alcaidía Policial. Los sospechosos quedaron supeditados al proceso penal mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer el grado de participación de cada uno en el crimen de Sebastián Barreto.

El hecho fue ajeno a los festejos

Desde el inicio de la investigación, la Policía aclaró que el episodio no estuvo relacionado con las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, ya que ocurrió en un sector diferente de la ciudad.

"No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones", explicó Celis, descartando cualquier relación entre ambos acontecimientos.

Las autoridades destacaron que la rápida intervención de las distintas áreas de la Jefatura Departamental Diamante y el trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal permitieron lograr un avance significativo en pocas horas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales para terminar de esclarecer el asesinato en Diamante.