El Domo Inmersivo del Mirador Tec ofrece funciones gratuitas para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
El espacio del Gobierno de Entre Ríos programó funciones especiales durante las vacaciones de invierno con proyecciones sobre dinosaurios, el sistema solar, el fondo del mar y los parques nacionales. La actividad requiere inscripción previa y es gratuita.
El Domo Inmersivo del Mirador Tec se convirtió en una de las propuestas destacadas para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Paraná. Con funciones gratuitas y contenidos educativos en formato 360°, el espacio recibe a cientos de familias que buscan una experiencia diferente basada en tecnología, ciencia e innovación.
En diálogo con Elonce, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza, destacó la convocatoria y explicó que las funciones especiales continuarán durante el fin de semana.
"Estamos en la puerta del Domo Inmersivo del Mirador Tec, una iniciativa del Gobierno provincial para traer una oferta de distintas funciones para las familias. Tenemos contenidos sobre dinosaurios, planetas, sistema solar y el fondo del mar. Es una propuesta para toda la familia, 100% gratuita", señaló.
Alta convocatoria durante el receso invernal
Gainza indicó que la respuesta del público fue muy positiva y confirmó que las funciones del jueves agotaron sus cupos, aunque todavía quedaban lugares disponibles para las jornadas siguientes.
"La función de hoy ya está completa, pero tenemos funciones mañana y pasado. Hay más de cuatro funciones por día, a las que la gente se puede inscribir y venir a participar con su familia", comentó.
Además, remarcó la importancia de acercar propuestas tecnológicas al público durante el receso escolar.
"Como dice nuestro secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, es importante que siempre podamos tener ofertas para que las familias aprovechen la tecnología, sobre todo en este lugar, que antes estaba destinado a oficinas públicas y que hoy, por decisión del gobernador, es un parque de innovación y tecnología", sostuvo.
Una experiencia inmersiva en 360 grados
El funcionario explicó que el domo cuenta con una estructura especialmente diseñada para generar una experiencia audiovisual envolvente.
"Este domo tiene una forma curva de 360 grados porque cuenta con seis proyectores y un sistema de sonido envolvente. Toda la experiencia hace que parezca que uno está adentro de la película", describió.
Entre los contenidos disponibles mencionó proyecciones sobre dinosaurios, el sistema solar, los parques nacionales de Entre Ríos y una experiencia que permite recorrer el fondo del mar.
"Es una gran oportunidad para que los chicos conozcan tecnología, video y sonido envolvente en 360 grados. Además, es totalmente gratuita", afirmó.
Cómo obtener las entradas
Gainza recordó que quienes deseen asistir deben reservar previamente su lugar de manera online.
"Entran a internet, buscan 'Mirador Tec Inmersivo' y van a encontrar la página web con todas las funciones y horarios. Allí pueden solicitar los tickets gratuitos y recibirán un código QR por correo electrónico para ingresar", explicó.
Finalmente, invitó a las familias a aprovechar la propuesta durante las vacaciones de invierno. "Vienen con la familia y pueden disfrutar toda la tarde de estos contenidos gratuitos en 360 grados que pone a disposición el Gobierno de Entre Ríos", concluyó.