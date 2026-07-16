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Sociedad Mundial 2026

Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Selección por la bandera de Malvinas

Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, jugadores exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas". El Gobierno británico reclamó a la FIFA una investigación y respaldó que el organismo analice el episodio.

16 de Julio de 2026
La bandera fue exhibida por los jugadores tras el partido.
La bandera fue exhibida por los jugadores tras el partido.

Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, jugadores exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas". El Gobierno británico reclamó a la FIFA una investigación y respaldó que el organismo analice el episodio.

La bandera de Malvinas que exhibieron jugadores de la Selección argentina tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo generó una nueva controversia internacional. El Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio ocurrido una vez finalizado el encuentro.

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el pedido fue impulsado luego de que futbolistas argentinos celebraran la clasificación a la final con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

 

Desde el Gobierno británico consideraron que el gesto debe ser evaluado por el máximo organismo del fútbol mundial.

El pedido del Gobierno británico

 

El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los jugadores argentinos como "totalmente inapropiada" y manifestó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".

En la misma línea, desde Downing Street señalaron que cualquier eventual sanción o medida disciplinaria corresponde exclusivamente a la FIFA, aunque respaldaron públicamente la postura expresada por el funcionario.

 

La portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer, también se refirió a la polémica y defendió la posición británica sobre el archipiélago.

 

La respuesta desde Downing Street

 

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", sostuvo la vocera del Gobierno británico.

Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de cara al partido decisivo del torneo y expresó: "Mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España".

Temas:

Islas Malvinas bandera FIFA semifinal Mundial 2026
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