Nogoyá se viste de fiesta: "El día patronal nos une a todos”, coincidieron los servidores

La Fiesta Patronal de Nogoyá no solo moviliza a miles de peregrinos y fieles que llegan para venerar a la Virgen del Carmen, sino también a decenas de voluntarios que, desde hace semanas, trabajan para que cada detalle de la celebración esté preparado. Entre ellos se encuentran catequistas, servidores y colaboradores de la Basílica, quienes viven la festividad con profunda emoción y compromiso.

Elonce rescató los testimonios de Elsa García, Noelia Ferche y Javier Ledesma quienes contaron cómo experimentan esta jornada que coincide con el 244° aniversario de la fundación de la ciudad y representa uno de los acontecimientos religiosos más importantes de Entre Ríos.

Para Elsa, servidora, colaboradora y catequista de la Basílica, la festividad ocupa un lugar central en su vida. "Esta fiesta es todo para mí. Es el amor a la Virgen, el amor que ella nos da. Es vivir en su corazón, vivir bajo su protección para después llevar su vida a nuestros ambientes. Sin ella sería imposible", expresó con emoción.

Contó que los preparativos comenzaron mucho antes del 16 de julio y que la novena demandó una intensa organización. "Este año tuvimos tres misas por día para que toda la ciudad pudiera participar. Fueron jornadas muy movidas", señaló.

Entre las tareas que realizan los colaboradores figura una de las tradiciones más esperadas por los fieles. "Estamos inflando globos porque cuando la Virgen sale al encuentro del pueblo se lanzan desde el balcón de la Basílica. También soltamos un manojo de globos con gas y esperamos que quien los encuentre nos avise dónde cayeron para saber hasta dónde llegó el amor de la Madre", explicó.

Una comunidad unida por la fe

Noelia también participa activamente de la organización y destacó que la fiesta logra reunir a toda la comunidad parroquial. "Es muy emocionante cuando María sale al encuentro de sus hijos. Todo el amor está reflejado en la Basílica", sostuvo.

Emotivos testimonios en celebraciones patronales en Nogoyá

Catequista e integrante del Movimiento Schoenstatt, explicó a Elonce que durante la celebración todas las áreas pastorales trabajan de manera conjunta. "El día patronal nos une a todos. Catequistas, colaboradores y servidores estamos trabajando juntos porque todos somos hijos de María", afirmó.

Asimismo, resaltó que el servicio se realiza con alegría y disponibilidad. "Estoy donde me necesiten. Colaborar desde el amor de María es lo más importante", manifestó.

El regreso a las raíces

Por su parte, Javier, oriundo de Nogoyá pero radicado desde hace dos años en Paraná por cuestiones laborales, aseguró que volver para esta fecha tiene un significado especial. "Venir a ver a la Madre es algo muy importante. Como estoy lejos, lo vivo de otra forma y me emociono mucho", confesó.

Recordó que creció participando de la vida parroquial y que regresar a la Basílica significa reencontrarse con sus raíces. "Uno se crió en la parroquia. La Virgen nos abre las puertas a todos y nos perdona. Somos hijos con defectos y virtudes, pero todos estamos cobijados bajo el amor de la Madre", expresó.

Finalmente, invitó a quienes atraviesan momentos difíciles a acercarse a la fe. "Que nadie se sienta obligado. Cuando llegue el momento de acercarse a una iglesia, que lo haga porque le va a hacer bien y le va a sanar el alma. Que la Virgen nos colme de bendiciones a todos", concluyó.