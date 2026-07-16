Nogoyá transita sus festejos patronales en honor a la Virgen del Carmen

La Fiesta Patronal de Nogoyá convocará este jueves 16 de julio a miles de fieles y visitantes que participarán de las celebraciones religiosas, culturales y comunitarias organizadas en honor a Nuestra Señora del Carmen. La festividad coincide con el 244° aniversario de la fundación de la ciudad y volverá a reunir a peregrinos llegados desde distintos puntos de Entre Ríos.

Como cada año, el municipio, junto a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen e instituciones locales, preparó una nutrida agenda que incluye ceremonias religiosas, ferias, espectáculos artísticos, recorridos culturales y actividades deportivas.

Como cada año, Elonce transmitirá en vivo las celebraciones patronales para rescatar en imágenes y testimonios cómo se viven los festejos religiosos y culturales de la localidad.

Una jornada de fe y encuentro

Desde la comunidad parroquial invitaron a vivir la celebración como "un tiempo de gracia para encontrarnos con el Señor de la mano de nuestra Madre".

Durante la jornada central se desarrollará la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, la imposición del Santo Escapulario y la celebración de la Eucaristía.

Festejos patronales en Nogoyá (archivo Elonce)

El cronograma previsto para el miércoles 16 de julio contempla:

-11: Caravana de vehículos con la imagen de la Virgen.

-15.30: Misa Patronal.

-18: Misa de Bendiciones.

La comunidad religiosa también invitó a renovar la fe bajo el lema del Evangelio: "¡Feliz de ti por haber creído!" (Lucas 1,45).

Día no laborable en la ciudad

Con motivo de la celebración patronal, el Municipio de Nogoyá estableció el 16 de julio como día no laborable permanente mediante el Decreto N° 692 del Poder Ejecutivo Municipal.

Llegada de peregrinos a la Basílica de Nogoyá

La medida se sustenta en el Decreto Provincial N° 624 de 1979, que habilita declarar día no laborable en las localidades entrerrianas durante las festividades de sus santos patronos.

La ciudad fue fundada el 16 de julio de 1782 por el padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada alrededor de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, considerada desde entonces la patrona de Nogoyá.

La historia indica que el párroco de San Antonio de Gualeguay comienza con la construcción de una capilla en este solar perteneciente a su jurisdicción parroquial. En dicha capilla expone para la veneración de los vecinos una imagen de la Virgen del Carmen que asegura el mencionado presbítero “fabriqué y adorné con mis propias manos”.

La madera que utilizó, procedía del monte lugareño. La imagen es la más antigua de “Nuestra Señora del Carmen” en Entre Ríos, considerándose la única reliquia de la fundación de esta ciudad que, desde su comienzo, y por muchos años, se llamó Carmen de Nogoyá y Nuestra Señora del Carmen. Es por eso que su pueblo siempre la consideró su Fundadora y Madre.

En 1971, la comisión Episcopal para los Santuarios de la Comisión Episcopal Argentina incluyó al templo de la Virgen del Carmen de Nogoyá en el número de los santuarios argentinos.

La tradicional peregrinación desde Paraná

Uno de los momentos más significativos de la celebración es la XVIII Peregrinación Paraná-Nogoyá, desarrollada este año bajo el lema "Madre del Carmen, ayúdanos a ser Peregrinos de Esperanza".

Llegada de peregrinos a la Basílica de Nogoyá

La caminata comenzó el lunes desde la ermita de Nuestra Señora del Rosario, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en Paraná, y recorre aproximadamente 110 kilómetros hasta la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen.

La iniciativa nació por impulso del sacerdote Jorge Fontana, quien realizó la primera peregrinación acompañado por un reducido grupo de fieles.

Durante el recorrido se realizan distintas paradas, entre ellas el Monasterio Nuestra Señora del Paraná, en Aldea María Luisa, donde los peregrinos descansan antes de continuar el trayecto hacia Nogoyá.

Tradición, espiritualidad y cultura

Cada año, las celebraciones patronales reúnen a miles de personas que llegan para participar tanto de las actividades religiosas como de las propuestas recreativas organizadas en la ciudad.

La Fiesta Patronal de Nogoyá constituye uno de los acontecimientos religiosos más importantes de Entre Ríos y combina la devoción mariana con expresiones culturales, artísticas y comunitarias que forman parte de la identidad local.