Habrá una función solidaria a beneficio de FUNDNEO en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El Rotary Club Paraná Plaza y la Fundación FUNDNEO organizan una función de la obra "El limbo de la historia", cuya recaudación será destinada a la compra de un láser oftalmológico para el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque, supo Elonce.
La función solidaria se realizará el próximo martes 28 de julio, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. La iniciativa es impulsada por el Rotary Club Paraná Plaza junto a la Fundación FUNDNEO con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un láser oftalmológico destinado al servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque.
La propuesta artística estará a cargo del grupo Racines de la Danse, que presentará la obra El limbo de la historia, una puesta en escena que combina teatro, danza e historia.
Un objetivo solidario para cuidar la visión de los recién nacidos
La vicepresidenta del Rotary Club Paraná Plaza, Sandra Leiva, explicó a Elonce que la campaña busca incorporar un equipamiento fundamental para la atención de bebés prematuros. "Estamos trabajando en este proyecto para proveer al Hospital San Roque, más precisamente al servicio de Neonatología, de un láser oftalmológico. Es un equipo muy necesario para operar los ojitos de los bebés", expresó.
En ese marco, destacó que el Rotary viene organizando distintas actividades solidarias para reunir los fondos necesarios. "Invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta hermosa obra de teatro", señaló.
Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero o a través de los integrantes del Rotary Club Paraná Plaza.
Una obra que une historia, danza y emociones
El director de la obra, Olivier Pascalín, explicó que el espectáculo propone un recorrido por distintos momentos históricos a través de personajes emblemáticos y una puesta que combina actuación, danza y música. "Lo importante es ayudar al otro. En este caso, colaborar para cuidar uno de nuestros cinco sentidos: la vista. Y mucho más cuando se trata de niños, que son el futuro de cualquier país", afirmó.
Sobre la propuesta artística, indicó que la historia transcurre entre los siglos XVIII, XIX y XX. "Tenemos muchos personajes, mucha acción, incluso un duelo con sable y danzas de época. Nos preocupamos por mostrar el origen de muchas danzas que luego llegaron también al folclore argentino", explicó.
Además, adelantó que la obra presenta una trama cargada de misterio. "Hay un enigma político que el público deberá descubrir al final de la historia", comentó.
Próceres que cobran vida sobre el escenario
El actor y bailarín Mario Fernández, quien interpreta al general Martín Miguel de Güemes, invitó al público a disfrutar del espectáculo. "Es una excelente oportunidad para vivenciar a estos próceres libertarios que hicieron grande nuestra patria. Nosotros tratamos humildemente de representar lo que ellos vivieron y el esfuerzo que realizaron", manifestó.
La puesta contará con alrededor de diez artistas en escena e incluirá personajes históricos como José de San Martín, Juan Bautista Alberdi y figuras europeas que forman parte del desarrollo de la historia.
Entradas disponibles
La función solidaria se realizará el martes 28 de julio, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero. Todo lo recaudado será destinado a la compra del láser oftalmológico para el Hospital Materno Infantil San Roque, equipamiento que permitirá mejorar la atención de recién nacidos con patologías visuales.