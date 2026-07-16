Las cárceles federales terminaron junio con más presos y una sobrepoblación del 6,8%

La población alojada en las cárceles federales aumentó durante el primer semestre de 2026 y alcanzó las 12.319 personas al cierre de junio. La cifra representa un crecimiento del 1,3% en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la Procuraduría de Violencia Institucional.

Los datos forman parte del reporte semestral “Población privada de libertad en cárceles federales”, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, dependencia encabezada por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili.

El relevamiento indicó además que el sistema registró una sobrepoblación del 6,8%. En términos concretos, había 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento declarada por el Servicio Penitenciario Federal.

Qué unidades concentraron los principales cambios

La Unidad 36 de Santa Fe absorbió la mayor parte del incremento registrado durante el semestre. Ese establecimiento, incorporado al sistema federal en diciembre de 2024, sumó 115 personas alojadas entre enero y junio.

Una situación diferente se observó en la Unidad 17 de Candelaria. Allí, la población descendió de 188 a 148 internos, lo que representa una reducción de 40 personas durante el período analizado.

El informe no detalló modificaciones en la capacidad total de los establecimientos. Sin embargo, la diferencia entre las plazas informadas y la cantidad de detenidos refleja la presión existente sobre las cárceles federales.

La situación procesal de los detenidos

Seis de cada diez personas alojadas cuentan con una condena firme. El reporte contabilizó 7.927 condenados, mientras que otras 4.391 personas, equivalentes al 35,6% del total, permanecían detenidas en condición de procesadas.

En comparación con diciembre de 2025, la cantidad de condenados creció un 3,2%, con 247 personas más. En cambio, las prisiones preventivas disminuyeron un 2,1%, lo que representa 94 detenidos menos sin sentencia firme.

Respecto de las jurisdicciones intervinientes, el 51% de la población se encontraba a disposición de la Justicia Nacional. Otro 44% dependía de la Justicia Federal y el 5% restante correspondía a causas provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mujeres, personas travesti-trans y jóvenes

Al cierre de junio había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans dentro de las cárceles federales. En conjunto representaban el 8,5% de la población, mientras que el 91,5% restante estaba compuesto por hombres.

La cantidad de mujeres detenidas aumentó un 7,4% durante el semestre. La población travesti-trans, por su parte, se mantuvo relativamente estable de acuerdo con el relevamiento.

También se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal y otras 18 alojadas junto a sus hijos. La mayor parte de esos casos se concentró en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Creció la cantidad de jóvenes y extranjeros

La población de entre 18 y 21 años aumentó un 7,2% durante el período estudiado. Este grupo representaba el 2,4% del total de personas privadas de la libertad en establecimientos federales.

Los detenidos extranjeros también registraron un incremento, aunque más moderado. El número creció un 1% y llegó a 1.962 personas al finalizar junio.

El reporte de la PROCUVIN muestra así un crecimiento general de la población en las cárceles federales, junto con una ocupación que continúa por encima de las plazas disponibles informadas por el sistema penitenciario.