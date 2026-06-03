Dos detenidos quedaron heridos tras una disputa dentro de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Dos internos de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú resultaron heridos este martes durante una pelea registrada en uno de los módulos de la granja penal de El Potrero. El episodio involucró al menos a cuatro detenidos y generó un nuevo hecho de violencia dentro del establecimiento penitenciario.

Según se informó, el enfrentamiento se habría originado por disputas vinculadas al “liderazgo” dentro del pabellón. Durante la pelea, uno de los internos sufrió lesiones en la cabeza producto de un golpe, mientras que otro recibió un puntazo en uno de sus brazos.

A raíz de las heridas, uno de los detenidos fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica. De acuerdo a la información conocida hasta el momento, no quedó internado y posteriormente regresó a la unidad penitenciaria.

Antecedente reciente en el mismo módulo

El episodio ocurrió en el mismo módulo de la Unidad Penal 9 donde durante el último fin de semana otro interno había sido hallado en estado crítico por un presunto abuso de drogas, según informó Máxima Online.

Unidad Penal 9.

Ese joven permanece internado en el hospital Centenario y continúa en delicado estado de salud, según trascendió en las últimas horas.

La situación volvió a poner el foco sobre lo ocurrido dentro del establecimiento penitenciario de El Potrero, donde en pocos días se registraron distintos episodios que demandaron intervención médica y controles internos.

Investigación y actuaciones internas

Tras la pelea ocurrida este martes, las autoridades penitenciarias iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el enfrentamiento y establecer las responsabilidades de los internos involucrados.

Hasta el momento no se informó oficialmente si se secuestraron elementos utilizados durante la agresión ni si habrá sanciones disciplinarias dentro de la unidad.