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Policiales Imagen se viralizó en redes sociales

Investigan fotos tomadas con celulares dentro de la cárcel de Concordia

En la imagen aparecen varios internos de la Unidad Penal Nº3 de Concordia posando con un teléfono celular. Entre ellos se encuentra un condenado por una causa vinculada a narcocriminalidad y balaceras.

18 de Mayo de 2026
Presos subieron fotos a las redes desde la cárcel
Presos subieron fotos a las redes desde la cárcel

En la imagen aparecen varios internos de la Unidad Penal Nº3 de Concordia posando con un teléfono celular. Entre ellos se encuentra un condenado por una causa vinculada a narcocriminalidad y balaceras.

Una fotografía tomada presuntamente dentro de la Unidad Penal Nº3 de Concordia generó repercusión en redes sociales y abrió interrogantes sobre el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario.

 

La imagen comenzó a circular durante las últimas horas y muestra a varios internos posando dentro del penal junto a un teléfono celular, elemento cuyo uso está restringido en este tipo de unidades carcelarias, publicó Concordia Policiales.

 

Entre los reclusos que aparecen en la fotografía se encuentra “Toto” Ravicini, condenado en 2024 a seis años de prisión en el marco de una causa judicial llevada adelante por el entonces fiscal y actual juez de Garantías, Mauricio Guerrero.

 

Vinculado a una banda narco-criminal

 

Ravicini es señalado como uno de los referentes de una organización narco-criminal con presencia en la zona oeste de Concordia.

Presos subieron fotos a las redes desde la c&aacute;rcel (fuente Concordia Policiales)
Presos subieron fotos a las redes desde la cárcel (fuente Concordia Policiales)

Además, estuvo relacionado con otras investigaciones por abuso de armas y lesiones en distintos hechos ocurridos en la ciudad.

 

La condena que actualmente cumple corresponde a un ataque armado ocurrido el 4 de marzo de 2024.

 

El ataque por el que fue condenado

 

Según la investigación judicial, Ravicini participó junto a Juan Alberto “Chiquito” Penoni de una balacera en la que un hombre fue atacado con disparos de arma calibre 9 milímetros.

 

La víctima recibió múltiples impactos de bala y permaneció internada durante varios meses debido a la gravedad de las heridas sufridas.

 

Hasta el momento no hubo información oficial respecto de posibles sanciones internas o investigaciones administrativas relacionadas con la fotografía difundida desde el interior de la unidad penal.

Temas:

Concordia cárcel de concordia celulares en cárceles
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