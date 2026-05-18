Abandonaron cigarrillos valuados en más de $30 millones tras ser descubiertos en el río Uruguay

Un operativo realizado sobre el río Uruguay terminó con el secuestro de un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando que había sido trasladado desde la costa argentina hacia Uruguay.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Prefectura del Puerto de Salto, en la República Oriental del Uruguay, durante tareas de vigilancia realizadas en la frontera fluvial.

Según informaron las autoridades uruguayas, todo ocurrió este sábado alrededor de las 13:30, en la zona de la desembocadura del arroyo Yuquerí, a la altura del kilómetro 329.600 del río Uruguay.

Tiraron la carga al agua y escaparon

De acuerdo al reporte oficial, una patrulla terrestre detectó una embarcación con varios ocupantes que cruzaba desde la costa argentina con mercadería ilegal.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos comenzaron a arrojar bultos al agua y a la ribera para intentar evitar el secuestro de la carga.

Después de abandonar la mercadería, escaparon rápidamente hacia el norte y regresaron a territorio argentino sin poder ser interceptados por las autoridades del vecino país.

Tras asegurar la zona, el personal de Prefectura logró recuperar un total de ocho bultos de grandes dimensiones que habían quedado flotando y sobre la costa del río Uruguay.

El cargamento superaba los $30 millones

Una vez trasladada la mercadería a la sede oficial, se constató que los paquetes contenían una importante cantidad de cartones de cigarrillos marca R7 de origen ilegal.

Además, las fuerzas uruguayas desplegaron rastrillajes en campos y sectores cercanos para intentar localizar posibles colaboradores en tierra, aunque el operativo no arrojó resultados positivos.

La Dirección Nacional de Aduanas de Salto realizó posteriormente el aforo oficial del cargamento secuestrado y determinó que la mercadería tenía un valor de 877.800 pesos uruguayos, cifra que supera los 30 millones de pesos argentinos al cambio actual.

En el caso intervienen la Fiscalía de 4° Turno y el Juzgado de Paz de 2° Turno de la ciudad de Salto, que ordenaron el secuestro definitivo de la mercadería por infracción al Código Aduanero uruguayo.