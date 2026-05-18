Gala de eliminación en Gran Hermano: qué participante abandonó la casa

Por decisión del público, Danelik dejó la casa de Gran Hermano y quedaron 12 participantes en competencia. Se abrió la votación para el repechaje.
Este domingo se desarrolló una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, que se adelantó un día debido a que Telefe trasmitirá este lunes por la noche la entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la televisión.
Por voto del público, un jugador dejó el certamen y ahora hay 12 jugadores en competencia. Ya se anunció el repechaje.
Todo comenzó con seis jugadores en placa negativa de nominados: Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y la venezolana Cinzia Francischiello.
La primera en bajar de placa fue Luana, que celebró con todo.
"¡Gracias a todos! Quiero agradecerle a gente que me quiere. Estoy muy contenta", expresó Luana, feliz.
Y luego la siguieron Tamara, Cinzia y Zunino.
Hasta que la definición quedó entre Eduardo y Danelik.
Finalmente, por decisión del público, Danelik fue eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada.
"¡Brillen por mí! Gracias chicos, la verdad. Estoy muy contenta. Hice lo que quise en esta casa, no me quedé con nada. Me voy contenta, me voy feliz", se despidió Danelik al dejar la casa.
Los que siguen en Gran Hermano: Generación Dorada
Con la eliminación de Danelik, ahora hay 12 jugadores en competencia en el certamen conducido por Santiago del Moro.
Ellos son: Gladys La Bomba Tucumana, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Juani Car, Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández y Tamara Paganini.
¿Quiénes pueden volver en el repechaje?
Del Moro anunció que abrió la placa para el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada, que le dará una nueva oportunidad a participantes eliminados o expulsados.
Los ex que dijeron que quieren volver a la casa y se anotaron para participar en el repechaje son 16: Tomás "Tomy" Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carla "Carlota" Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio, Grecia Colmenares, Martín Rodríguez, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Nick Sícaro y la recién eliminada Danelik.
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Rechazaron volver Daniela De Lucía y Solange Abraham, que no participarán del repechaje.
Para votar en el repechaje (placa positiva) hay que enviar GH al 9009 o ingresar a GHglobal.ar.
Vale aclarar que este lunes 18 no habrá programa de GH por la entrega de los premios Martin Fierro (los 'hermanitos' realizarán una actividad para los galardones de APTRA).
Y tampoco habrá programa el martes 19, ya que Telefe emitirá el partido de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores.
El día miércoles 20 ingresarán los participantes que ganen el repechaje, también aquellos elegidos mediante un golden ticket y algunos jugadores nuevos.