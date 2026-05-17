Dua Lipa deslumbró con un icónico minivestido en su despedida de soltera

Dua Lipa volvió a captar la atención global al compartir imágenes de su despedida de soltera con un look cargado de historia y simbolismo. La artista eligió un minivestido diseñado por Gianni Versace que data de 1995, convirtiendo una pieza de archivo en tendencia actual.

El diseño pertenece a la colección Atelier Versace Otoño/Invierno 1995 y fue originalmente presentado en una pasarela en París, donde Kate Moss lo llevó como una innovadora versión de vestido de novia. En aquella ocasión, el look incluía un velo, rompiendo con los códigos tradicionales de la moda nupcial.

En esta reinterpretación, Dua Lipa eliminó cualquier referencia clásica al matrimonio y apostó por una estética más audaz y contemporánea. El minivestido, confeccionado en malla metálica cubierta de cristales Swarovski, se destacó por sus efectos holográficos y su brillo intenso, característicos del estilo Versace de los años noventa.

La silueta recta, sin mangas y con cuello redondo, se complementó con una cremallera frontal completa que aportó un aire moderno y urbano. Como parte del estilismo, la cantante sumó botas altas confeccionadas en el mismo material, generando un efecto visual uniforme y de alto impacto.

Uno de los detalles más comentados fue un encendedor negro con la inscripción “Dreamgirl” que la artista sostuvo en varias imágenes. Este elemento despertó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible adelanto de nuevos proyectos musicales.

El look se completó con accesorios minimalistas en oro y diamantes, además de un peinado suelto y maquillaje natural, logrando un equilibrio entre sofisticación y frescura. Así, Dua Lipa volvió a demostrar su capacidad para resignificar piezas históricas y marcar agenda en el universo de la moda y el entretenimiento.

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner

El actor británico Callum Turner, de 35 años, creció en el barrio de Chelsea, en Londres, donde fue criado por su madre, una promotora de clubes nocturnos del West End. Aunque durante su adolescencia soñaba con convertirse en futbolista profesional, decidió abandonar ese camino a los 17 años al reconocer que no tenía el nivel necesario.

Su relación con Dua Lipa comenzó a captar la atención pública a principios de 2024, aunque el vínculo se había gestado tiempo antes. Según contó la cantante, se conocieron en el restaurante The River Cafe, en Londres, gracias a contactos en común, y tiempo después se reencontraron casualmente en Los Ángeles.

Un detalle curioso marcó ese segundo encuentro: ambos estaban leyendo la novela Trust, de Hernán Díaz, lo que para la artista fue una señal de conexión inmediata.

A lo largo de 2024, la pareja comenzó a mostrarse cada vez más unida en distintos eventos y viajes. Desde celebraciones familiares hasta escapadas a México y París, el vínculo se consolidó rápidamente. Incluso compartieron momentos en el festival de Glastonbury, donde la cantante fue una de las principales figuras.

En enero de 2025, fueron vistos juntos en París durante la Semana de la Moda, y meses más tarde oficializaron su relación en la alfombra roja de la Met Gala, donde se mostraron con estilismos coordinados en negro, confirmando así el sólido presente de la pareja.