La inesperada reaparición de Pampita con Martín Pepa después de anunciar la separación

Carolina Ardohain, conocida como Pampita, volvió a mostrarse junto a Martín Pepa pocos días después de haber confirmado públicamente la separación.

La reaparición de la pareja se produjo en Buenos Aires, cuando la modelo llegó acompañada por el polista a una entrevista. La situación sorprendió porque la ruptura había sido reconocida recientemente por la propia conductora en distintos medios.

De acuerdo con lo informado en programas de espectáculos, Pepa habría viajado desde Europa para reunirse con Pampita e intentar aclarar las diferencias que habían provocado el distanciamiento.

El viaje de Pepa y la charla pendiente

La reconciliación fue mencionada inicialmente en Intrusos, donde aseguraron que el polista acompañó a la modelo durante una grabación y permaneció cerca de ella durante toda la jornada.

“Llegó con Martín Pepa a hacer su ciclo de entrevistas. Fue una sorpresa que haya ingresado con él”, comentaron en el programa de América TV al relatar cómo fue el reencuentro.

Por su parte, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda que el deportista habría decidido regresar al país después de sentirse incómodo con la forma en la que terminó la relación, que según trascendió habría sido mediante una llamada telefónica.

La distancia, un problema que sigue presente

En las últimas semanas, la propia Pampita había reconocido que la distancia era uno de los principales obstáculos de la relación. “Es algo importante”, admitió durante una entrevista con Ángel de Brito.

Además, la modelo negó versiones vinculadas a terceros en discordia y defendió públicamente al polista. “Martín es un amor de persona”, aseguró en ese momento.

Según trascendió, las personas cercanas a la conductora mantienen dudas sobre la continuidad de la relación debido a la dinámica de viajes y la distancia permanente entre ambos.

Una relación con antecedentes de separación

No es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis. Durante 2025 ya habían tenido un distanciamiento de varias semanas antes de volver a acercarse.

En aquel momento, la modelo había explicado que ambos retomaron el contacto después de reconocer que todavía tenían asuntos pendientes por hablar.