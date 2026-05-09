Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y habló del vínculo

La modelo confirmó el final de su relación con Martín Pepa y aseguró que la distancia y las obligaciones laborales influyeron en la decisión. “Sólo tengo buenos recuerdos”, expresó.
Pampita confirmó su separación de Martín Pepa tras más de un año y medio de relación y aseguró que la ruptura se produjo en buenos términos. La modelo habló luego de regresar de Miami y remarcó que la distancia y los compromisos personales de ambos terminaron pesando más que el vínculo amoroso.
“Son cosas que pasan y hay que tomárselo como lo que es y quedarse con todo lo lindo, los buenos recuerdos”, expresó durante una entrevista televisiva, donde también pidió respeto por la privacidad de ambos y desmintió rumores de conflicto o terceros en discordia, publicó Teleshow.
La conductora recordó que conocía a Pepa desde la adolescencia, cuando compartieron experiencias durante un viaje de egresados en La Pampa. “Nos conocíamos de chicos, compartimos muchas cosas de la adolescencia”, relató. Sin embargo, aclaró que en aquel momento nunca tuvieron una relación sentimental porque “siempre cada uno estaba en pareja”.
Una relación marcada por la distancia
Pampita explicó que el vínculo se consolidó años después y que ambos intentaron sostener la relación a pesar de vivir en distintos países y mantener agendas laborales intensas. “Hacíamos malabares para que la relación funcione y ha funcionado bastante tiempo, estamos muy contentos con lo que tuvimos”, señaló.
Según indicó, la distancia terminó siendo uno de los factores determinantes en la separación. “Obviamente pesa en la relación vivir tan lejos y tener trabajos que amamos y tenemos hijos”, sostuvo. A pesar de eso, destacó que el vínculo estuvo atravesado por el cariño y el respeto mutuo.
“Martín es una persona espectacular, yo lo amo, lo adoro, mi familia también, mis amigos también. Solo tengo buenos recuerdos y buenas palabras para él”, afirmó la modelo, quien insistió en que la ruptura se produjo de manera sana y dialogada.
“Terminamos realmente bien”
Durante la entrevista, Pampita subrayó que esta separación fue diferente a otras experiencias personales. “No pasó nada, todo se habló bien y el recuerdo es muy lindo”, manifestó. También remarcó que todavía existe afecto entre ambos: “Después de un año y medio o un poco más, no se va el amor de un día para el otro”.
La conductora contó además que atraviesa este momento enfocada en su familia y en sus proyectos laborales. “Estoy bien, tengo que estar bien. Tengo una familia hermosa, mucho amor y mucho trabajo”, expresó.
Por otra parte, aseguró que actualmente no tiene interés en comenzar una nueva relación. “Hoy no tengo ganas de conocer a nadie. Estoy muy tranquila, no tengo ninguna ansiedad de tener otro romance”, concluyó.