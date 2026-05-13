Vandalismo contra colectivos: para el Municipio, son hechos “sistemáticos y planificados”

Los reiterados hechos de vandalismo contra colectivos en Paraná, se convirtió en una preocupación del Municipio y de las empresas del transporte urbano, luego de que se registraran 49 ataques contra unidades desde diciembre.

Así lo confirmó Kevin Bolzán, titular de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, quien alertó que los episodios se agravaron en las últimas semanas y ya son investigados junto a la Policía.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario municipal explicó que los hechos dejaron importantes daños materiales y encendieron las alarmas por el nivel de violencia registrado. “Han habido aproximadamente 49 ataques sistemáticos y en las últimas semanas han ido creciendo”, sostuvo.

Bolzán detalló que uno de los episodios más graves ocurrió recientemente cuando una unidad sufrió un principio de incendio tras el impacto de una botella con combustible. “Ayer a la noche tuvieron algunos ataques con botellas, se prendió fuego una cubierta y también aparecieron miguelitos en la entrada de la empresa”, relató.

Sospechan de ataques organizados

El secretario municipal aseguró que desde hace tiempo trabajan junto a las fuerzas de seguridad para intentar identificar a los responsables. “Esto ya empieza a ser algo un poco más preocupante, por lo cual, nosotros hace un tiempo venimos alertando a la Policía y trabajando con ellos, para determinar quiénes son los causantes de estos hechos”, indicó.

Según explicó, gran parte de los ataques ocurrieron cuando los colectivos regresaban vacíos hacia las cabeceras o a la empresa, lo que llevó a sospechar que los hechos no fueron aislados. “Creemos que alguien conoce los movimientos y sabe cuándo ya no hay pasajeros. No es un hecho aislado, son ataques sistemáticos y planificados”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la investigación deberá determinar responsabilidades concretas, aunque insistió en que existe preocupación por la reiteración de los episodios. “Obviamente, lo determinará la Justicia y la Policía, pero sospechamos que hay un grupo de personas que está en contra de la empresa”, expresó a Elonce.

Daños millonarios y preocupación por la seguridad

El funcionario también se solidarizó con las empresas de transporte por el impacto económico que generaron los ataques vandálicos. “Han sido más de 30 vidrios vandalizados, con un costo importante para las firmas”, remarcó a Elonce.

Bolzán destacó además que, pese a la gravedad de los ataques, no hubo personas heridas. “Gracias a Dios, no hubo ninguna víctima ni ciudadanos lesionados arriba de las unidades, pero tenemos que prevenir que eso suceda”, manifestó.

Desde el Municipio, señalaron que se reforzó el trabajo coordinado con la Policía y que se aportaron datos sobre los puntos donde los ataques fueron más frecuentes. “Pasamos los lugares donde se registraron los hechos más recurrentes y estamos a la espera de que si hay algún culpable pueda pagarlo”, afirmó el secretario a Elonce.

El aumento del boleto

En otro tramo de la entrevista, Bolzán confirmó que el incremento en la tarifa del boleto urbano ya fue aprobado y firmado por la intendenta de Paraná.

“Hoy se aprobó desde Nación y esta mañana lo firmó la intendenta. Tenemos que volver a subir los valores al sistema para que sea efectivo por parte de SUBE”, señaló el funcionario municipal a Elonce.

Aunque evitó precisar la fecha exacta de aplicación, adelantó que en las próximas horas habría novedades sobre cuándo impactará el nuevo valor del boleto en el sistema de transporte urbano de pasajeros.

Cambios en recorridos y aumento de pasajeros

Más allá de la problemática por el vandalismo, Bolzán también realizó un balance preliminar sobre las modificaciones implementadas recientemente en el sistema de transporte urbano de Paraná.

El funcionario explicó que los cambios comenzaron a aplicarse a principios de mayo y que todavía resta completar el mes para realizar una evaluación definitiva.

Sin embargo, sostuvo que ya se observó un incremento en la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio. “Desde marzo a la fecha empezamos con 27 mil pasajeros por día y hoy estamos arriba de 29 mil quinientos. Es un número sumamente bueno para nosotros”, indicó al dialogar con Elonce.

Según detalló, las modificaciones en los recorridos fueron realizadas a partir de reclamos de usuarios, principalmente vinculados a líneas como la H2 y la F. “Eso se ve reflejado en un mayor número de corte de boletos”, explicó.

Mientras continúan las investigaciones por los ataques vandálicos, desde el Municipio insistieron en la necesidad de preservar el servicio público y garantizar la seguridad de choferes y usuarios.

La preocupación creció en las últimas semanas por la escalada contra las unidades y por el riesgo potencial que estos hechos podrían representar para quienes utilizan diariamente el transporte urbano en Paraná.