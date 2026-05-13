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Sociedad Se desarrollará del 15 al 17 de mayo

Se realizará en Victoria una nueva edición del Congreso Internacional de Ovnilogía

La décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este viernes, sábado y domingo en distintos espacios de Victoria. Tendrá actividades vinculadas al análisis y divulgación de fenómenos aeroespaciales no identificados.

13 de Mayo de 2026
Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este fin de semana.
Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este fin de semana. Foto: (Museo del Ovni).

La décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este viernes, sábado y domingo en distintos espacios de Victoria. Tendrá actividades vinculadas al análisis y divulgación de fenómenos aeroespaciales no identificados.

El encuentro se desarrollará del 15 al 17 de mayo y convocará a público interesado en los fenómenos aeroespaciales no identificados. La propuesta fortalece el posicionamiento de Entre Ríos en el turismo de reuniones, el turismo científico y las experiencias temáticas.

La décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este viernes, sábado y domingo en distintos espacios de Victoria, bajo el lema "Evidencia y experiencia, Sudamérica habla". La programación incluirá exposiciones, debates, presentaciones de investigaciones y actividades abiertas al público vinculadas al análisis y divulgación de fenómenos aeroespaciales no identificados.

Desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacaron el aporte de este tipo de encuentros a la diversificación de la oferta turística provincial, incorporando propuestas vinculadas al turismo científico y al denominado turismo ufológico, una modalidad que despierta creciente interés en distintos puntos del país y del mundo.

Asimismo, el evento representa un aporte significativo para el desarrollo del turismo de reuniones o segmento MICE, considerado estratégico por su capacidad de generar movimiento económico, ocupación hotelera y circulación de visitantes durante todo el año.

 

El congreso se consolidó en Victoria tras diez ediciones consecutivas, posicionando a la ciudad como un punto de referencia regional para este tipo de encuentros temáticos. La propuesta se sostiene además en más de tres décadas de trabajo impulsadas desde el Museo del OVNI, uno de los espacios más reconocidos del país dedicados a esta temática.

Entre las actividades previstas habrá jornadas de observación, instancias de intercambio académico, mesas de debate y presentaciones editoriales, en una agenda pensada tanto para especialistas como para quienes se acercan desde la curiosidad, el interés cultural o la experiencia turística.

 

La realización de congresos y encuentros especializados forma parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento del turismo de reuniones en Entre Ríos, promoviendo propuestas que integran conocimiento, cultura, innovación y movimiento turístico en distintos destinos de la provincia.

Temas:

congreso internacional de ovnilogía Entre Ríos Victoria
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