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Estados Unidos liberó más de 150 archivos secretos sobre OVNIS y vida extraterrestre

El material incluye fotografías, registros audiovisuales, audios e informes vinculados a encuentros con fenómenos denominados oficialmente como UAP, sigla en inglés de Fenómenos Anómalos No Identificados.

8 de Mayo de 2026
Ovnis.
Ovnis. Foto: Ilustrativa.

El material incluye fotografías, registros audiovisuales, audios e informes vinculados a encuentros con fenómenos denominados oficialmente como UAP, sigla en inglés de Fenómenos Anómalos No Identificados.

Estados Unidos inició oficialmente la desclasificación de documentos vinculados a OVNIS y posibles formas de vida extraterrestre, en una decisión impulsada por el presidente Donald Trump y anunciada por el Departamento de Guerra.

 

La medida incluye la publicación de más de 150 archivos relacionados con OVNIS, encuentros registrados por organismos estatales y reportes elaborados durante distintas misiones espaciales.

 

Según informaron las autoridades estadounidenses, el material ya puede consultarse de manera pública a través del portal oficial war.gov/ufo, donde además se incorporarán nuevos documentos de forma progresiva.

 

Qué contienen los archivos publicados

 

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno norteamericano, los documentos desclasificados pertenecen a distintos organismos federales, entre ellos el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, el FBI y la NASA.

 

El material incluye fotografías, registros audiovisuales, audios e informes vinculados a encuentros con fenómenos denominados oficialmente como UAP, sigla en inglés de Fenómenos Anómalos No Identificados.

 

Ovnis.
Ovnis.

 

Ese término comenzó a utilizarse en reemplazo de la tradicional categoría de OVNIS, especialmente en documentos oficiales y reportes militares de los últimos años.

Según explicaron desde Washington, algunos de los archivos hacen referencia a episodios detectados en distintas regiones del planeta, mientras que otros corresponden a situaciones registradas durante operaciones espaciales.

 

Publicarán más documentos de manera gradual

 

Desde el Departamento de Guerra indicaron que la publicación continuará de manera permanente y que nuevos archivos vinculados a OVNIS serán incorporados en las próximas semanas.

 

Hasta el momento, fueron liberados un total de 162 documentos oficiales, aunque las autoridades no descartan ampliar considerablemente esa cifra con futuras desclasificaciones.

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