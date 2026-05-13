Perro mató a nena de 4 años en Cosquín tras atacarla y provocarle heridas en el cuello

Ocurrió en la mañana de este miércoles, en un barrio ubicado frente al cementerio de esa ciudad cordobesa de Punilla. Un trabajador del cementerio relató cómo fue el ataque y que intentaron salvar a la niña.
Perro mató a nena de 4 años en Cosquín. Este miércoles, una niña de 4 años murió tras ser atacada por un perro de raza mestiza frente al cementerio local de Cosquín, en el valle de Punilla.
De acuerdo a la información confirmada por la Policía, el animal atacó a la menor provocándole graves heridas, principalmente en la zona del cuello.
Según pudo saber La Voz, el ataque habría ocurrido en un predio colindante a la casa de la niña. Por el momento, no se confirmó si el animal pertenece a la familia de la víctima o no.
En cuestión de minutos trabajaron intensamente en el lugar los servicios de emergencia, personal policial, Guardia Local y bomberos, intentando asistir y salvarle la vida a la pequeña.
Pese al rápido accionar y a todos los esfuerzos realizados, lamentablemente se confirmó el fallecimiento de la niña, causando una enorme conmoción en toda la comunidad.
El hecho ocurrió frente al cementerio de la ciudad y las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión cómo se produjo esta dolorosa tragedia.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Roberto, un trabajador municipal que se desempeña en el cementerio y que presenció parte de la escena. Según relató en Cadena 3, el perro solía permanecer en un terreno lindero a la vivienda de la niña y era alimentado por vecinos del sector.
"Nosotros estábamos limpiando y la nenita andaba en la calle. Dicen que entró porque el portón estaba abierto", contó. El hombre señaló además que intentaron intervenir para rescatar a la menor mientras el animal continuaba atacándola.
Roberto aseguró que, al acercarse a la niña, advirtió que ya no presentaba signos vitales. "No tenía pulso, no respiraba. Ya habíamos llamado a la Policía y a Seguridad Ciudadana", afirmó.
La investigación recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien se encuentra trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.