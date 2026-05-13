“Hoy cumplís 15 años y no de la manera que soñábamos”: el dolor de familiares de joven herida en violento choque

Violento choque en Federación. María del Rosario Fracalossi cumplió este miércoles 15 años internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Delicia Concepción Masvernat, luego del grave siniestro vial ocurrido el lunes por la noche en Federación. La adolescente sufrió la amputación de una pierna tras ser embestida junto a su madre por un automóvil que, según testigos, participaba de picadas junto a otro vehículo.

La joven debía celebrar este sábado su fiesta de 15 junto a familiares y amigos, pero el violento hecho cambió drásticamente sus planes. Elonce accedió al emotivo mensaje que publicó su prima, Joha, en redes sociales.

“Hoy 13/05 cumplís 15 años, y no de la manera que soñábamos. Los cumplís en una terapia, rodeada de cables, pinchazos y lejos del abrazo de quienes te aman”, expresó.

Rosario Fracalossi, junto a su prima

Y agregó: “No vamos a bajar los brazos. Vamos a hacer hasta lo imposible para que haya justicia por vos y por el daño irreparable que te causaron”.

“Hoy deberías estar celebrando tus 15 años junto a tus amigos y tu familia, y no atravesando este difícil momento en un hospital. Todos te extrañamos y deseamos verte nuevamente con nosotros. Confiamos en tu fortaleza y pedimos a Dios que te cuide y proteja, junto a tu mamá Valeria y tu papá Beto", fue otro de los mensajes a los que accedió Elonce.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió el lunes cerca de las 21.30 en el acceso a la Ruta Provincial 44, a la altura de calle Gaucho Rivero, en barrio San Cayetano de Federación. Rosario viajaba junto a su madre, Valeria Quintana, de 33 años, en una moto Corven 110 cc cuando fueron impactadas por un automóvil.

Según relató un testigo a un medio local, un Volkswagen Bora y una Chevrolet S-10 circulaban a alta velocidad y realizando presuntas picadas. “Me tiraron un finito, me pasaron a fondo y en la entrada al San Cayetano agarraron la moto”, sostuvo.

El Bora era conducido por Kevin Quiroz, un policía de 24 años, mientras que en la camioneta Chevrolet viajaba Santino Russo, de 20 años. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el automóvil mordió la banquina, perdió el control y terminó embistiendo a la moto. Ninguno de los conductores quedó detenido.

También intervino una Mercedes Benz Sprinter que pasaba circunstancialmente por el lugar al momento del impacto.

El estado de salud de Rosario y su madre

La adolescente ingresó al hospital con fracturas expuestas de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron practicar una amputación infrapatelar, es decir, por debajo de la rodilla.

Además, sufrió fracturas de cadera y de fémur. Según el último parte médico, permanecía “hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria”.

Este martes, acompañada por un equipo interdisciplinario y asistencia psicológica, fue informada sobre la amputación de su pierna.

Su madre también resultó herida y fue sometida a una intervención quirúrgica tras perder parte del tejido de una pierna producto de las lesiones sufridas al caer sobre el asfalto.

El reclamo de justicia

Familiares y allegados de la adolescente iniciaron cadenas de oración y mensajes de apoyo en redes sociales. Rosario cursa el tercer año del secundario, jugaba al vóley en el Club Social y Deportivo Almirante Brown y practicaba patinaje artístico en el Club Atlético Estudiantes. Ambas instituciones expresaron públicamente su acompañamiento.

“Lo único que pedimos es justicia. Esto no tiene que quedar así”, manifestó una tía de la adolescente.

Por su parte, el tío de Rosario aclaró que madre e hija se encontraban detenidas con la moto fuera de la ruta cuando fueron embestidas. “El auto derrapó, fue por la banquina y las embistió”, afirmó.

La fiscal Luciana Hermann ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la extracción de sangre de los conductores. La causa fue iniciada de oficio y, hasta el momento, está caratulada como “investigación de oficio sobre accidente de tránsito con lesiones graves y lesiones gravísimas”.