Empleadas domésticas: cuánto se paga por 4 horas semanales en mayo 2026

Las empleadas domésticas perciben en mayo nuevos valores por hora tras el aumento salarial oficial. También se definió cómo seguirá el pago del bono y las sumas no remunerativas.
Las empleadas domésticas en Argentina comenzaron a cobrar en mayo con una actualización salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció un aumento acumulativo del 6,5 por ciento dividido en cuatro tramos. La medida impacta directamente sobre el valor por hora y modifica cuánto deberán pagar los empleadores por jornadas reducidas, como las tareas de cuatro horas semanales.
Con la nueva escala salarial vigente, el costo de contratar personal doméstico por cuatro horas semanales oscilará entre 13.966 pesos y 18.167 pesos, según la categoría laboral y la modalidad de trabajo, ya sea con retiro o sin retiro. Los nuevos montos comenzaron a regir sobre los salarios de abril, que se abonan durante mayo de 2026.
El incremento salarial fue definido durante la reunión del 30 de abril de la CNTCP y apunta a recomponer parcialmente el poder adquisitivo de las trabajadoras del sector, uno de los más golpeados por la inflación acumulada de los últimos meses. El esquema de aumentos será progresivo y acumulativo hasta julio.
Cómo será el aumento salarial para empleadas domésticas
El cronograma oficial fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares contempla un incremento del 1,8 por ciento para abril, un 1,6 por ciento para mayo, un 1,5 por ciento para junio y un 1,4 por ciento para julio. Cada porcentaje se aplica de manera acumulativa sobre los valores anteriores, lo que impactará gradualmente en todas las categorías del sector.
Además de los aumentos mensuales, el Gobierno nacional dispuso cambios importantes respecto de las sumas no remunerativas que venían percibiendo las trabajadoras domésticas. La resolución estableció que esos montos serán incorporados de manera progresiva al salario básico formal.
La medida determina que el 50 por ciento de la suma no remunerativa correspondiente a marzo pase a integrar el básico salarial de abril, mientras que el 50 por ciento restante será incorporado durante julio. Esta modificación también tendrá consecuencias sobre los aportes jubilatorios y las contribuciones patronales que deben afrontar los empleadores registrados.
Cuánto se paga por 4 horas semanales en mayo
Dentro de la nueva escala salarial, las supervisoras perciben los valores más altos. Para mayo, quienes trabajen bajo modalidad con retiro deberán cobrar 4.167 pesos por hora, mientras que las empleadas sin retiro recibirán 4.541 pesos. En términos semanales, cuatro horas de trabajo equivalen a 16.668,56 pesos con retiro y 18.167 pesos sin retiro.
En el caso del personal para tareas específicas —como cocineros o trabajadores con conocimientos particulares—, la hora laboral quedó establecida en 3.959 pesos con retiro y 4.318 pesos sin retiro. De esta manera, cuatro horas semanales representan pagos de 15.838,24 pesos y 17.273,40 pesos respectivamente.
Para las categorías de asistencia y cuidado de personas, así como también para caseros y personal de tareas generales, los montos también registraron incrementos. Las trabajadoras dedicadas a limpieza, lavado, planchado y mantenimiento general cobrarán 13.966,32 pesos por cuatro horas semanales con retiro y 14.980,72 pesos sin retiro.