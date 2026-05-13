Billeteras virtuales y bancos: cuáles pagan más tasa para ahorrar pesos

Las billeteras virtuales volvieron a posicionarse entre las herramientas financieras más utilizadas por los argentinos que buscan obtener rendimiento sin perder liquidez. En un contexto de fuerte competencia entre aplicaciones financieras, fondos comunes de inversión y bancos tradicionales, las tasas para ahorrar pesos registraron nuevos movimientos durante las últimas semanas.

Las plataformas digitales continúan ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el dinero disponible en cuenta, mientras los usuarios conservan acceso inmediato para transferencias, pagos o consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos instrumentos ofrecen la posibilidad de retirar los fondos en cualquier momento o dentro de plazos muy breves.

Los últimos datos relevados del mercado financiero argentino muestran que tanto bancos como aplicaciones financieras actualizaron sus tasas para cuentas remuneradas, fondos money market y depósitos a plazo fijo online a 30 días. Las diferencias entre entidades reflejan un escenario cada vez más competitivo para quienes buscan maximizar rendimiento sin inmovilizar completamente el capital.

Las aplicaciones que ofrecen mayor rendimiento

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras digitales muestra a Ualá como la plataforma con mayor rendimiento dentro de las cuentas remuneradas, ofreciendo actualmente una tasa nominal anual (TNA) del 27%.

Detrás aparecen Prex Argentina con 19,38%, Naranja X con 19%, Cocos con 18,61% y Personal Pay con 18,47%. Más abajo se ubican Mercado Pago con 18,36%, Astropay con 17,96% y Claro Pay con 17,89%.

También integran el listado IEB+ con 17,85%, LB Finanzas con 17,23%, Lemon Cash con 16,53% y N1U con 16,43%.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas

Las cuentas remuneradas permiten acreditar intereses diarios sobre el saldo depositado sin necesidad de constituir una inversión específica. En la práctica, el dinero permanece disponible para realizar pagos, transferencias o consumos mientras genera un rendimiento automático.

En muchos casos, las billeteras utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta para remunerar los saldos de los usuarios. A diferencia de una tasa fija tradicional, el rendimiento depende del desempeño del fondo, aunque se trata de instrumentos considerados de muy bajo riesgo y alta liquidez.

La principal ventaja frente al plazo fijo clásico es la disponibilidad inmediata del dinero. Dependiendo de la plataforma y del tipo de fondo, los usuarios pueden retirar los pesos en el acto o dentro de las 24 a 48 horas posteriores al rescate.

Qué bancos pagan más por plazo fijo

Dentro de los bancos tradicionales con mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia lidera actualmente las tasas para plazos fijos online a 30 días con un 19,50% de TNA.

Luego aparecen Banco Macro con 19%, ICBC con 18,80%, BBVA con 18,75% y Banco Nación con 18,50%.

Más atrás se ubican Banco Galicia con 18,25%, Banco Ciudad y Banco Credicoop con 17,50%, mientras que Banco Patagonia paga 16% y Santander ofrece 15%.

Bancos medianos que buscan captar depósitos

Por fuera de los grandes bancos, algunas entidades medianas y compañías financieras continúan ofreciendo tasas más altas para atraer depósitos en pesos. Entre ellas se destacan Banco Voii, Crédito Regional CF y REBA CF, todas con una TNA del 25%.

También aparecen Banco Masventas, Banco Meridian y Bibank con rendimientos del 24%, mientras que Banco CMF ofrece 23,25%, Banco Bica 23% y Banco del Sol 22%.

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional continúa siendo de 30 días. Por eso, muchos ahorristas optan por combinar herramientas: mantienen parte de los pesos en billeteras virtuales o fondos de liquidez inmediata y destinan otra porción a plazos fijos para intentar mejorar el rendimiento total.