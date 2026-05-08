La morosidad en billeteras virtuales superó el 30% y preocupa el aumento de deudas familiares

La morosidad en créditos del sistema financiero argentino volvió a crecer durante marzo y consolida una tendencia que genera preocupación entre bancos, entidades financieras y especialistas económicos. El aumento impacta principalmente sobre las familias, que enfrentan mayores dificultades para cumplir con los pagos de préstamos, tarjetas y financiamientos.

Según un informe elaborado por la consultora 1816 a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la irregularidad total del crédito al sector privado pasó del 6,7% al 7,0% en el último mes relevado.

El panorama más delicado se observa en el segmento de hogares. Allí, la morosidad alcanzó el 11,5%, acumulando 17 meses consecutivos de incremento y alcanzando el nivel más alto desde 2004.

Las fintech superaron el 30% de mora

Uno de los datos que más inquietud genera en el mercado financiero corresponde a las entidades no financieras, donde operan billeteras virtuales y empresas fintech.

En ese sector, la irregularidad en los pagos ya superó el 30%, al pasar de 29,0% en febrero a 30,1% en marzo. Actualmente, estas compañías representan cerca del 17% del total de financiamiento otorgado a las familias argentinas.

El crecimiento de la mora refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los usuarios. Para dimensionar la velocidad del fenómeno, especialistas remarcan que en octubre de 2024 la irregularidad en este segmento era de apenas 2,5%.

Eso implica que la mora prácticamente se multiplicó por cinco en menos de un año y medio, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y el endeudamiento creciente de los hogares.

Bancos aplican planes especiales para recuperar deudas

Ante el avance de la morosidad en créditos, distintas entidades financieras comenzaron a implementar programas especiales para intentar contener el deterioro de la cartera y facilitar el cumplimiento de pagos.

Los bancos públicos aparecen como los más activos en ese escenario. Según trascendió, ofrecen planes de rescate con tasas de interés más bajas y mayores plazos de financiación para adaptarse a la situación económica de los clientes.

Además, algunas entidades incluso evalúan aplicar quitas parciales sobre determinadas deudas para evitar mayores niveles de incumplimiento.

Por su parte, los bancos privados mantienen una postura más cautelosa, aunque también avanzan con propuestas excepcionales para refinanciar obligaciones vencidas y evitar que la situación continúe agravándose.

Especialistas advierten que el crecimiento sostenido de la mora podría impactar en el acceso futuro al crédito y endurecer las condiciones de financiamiento para consumidores y empresas en los próximos meses.