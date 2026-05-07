Billeteras virtuales bajo la lupa: ARCA amplía controles sobre movimientos digitales

ARCA puso en marcha nuevas medidas de control sobre billeteras virtuales y transferencias electrónicas con el objetivo de fortalecer la fiscalización de operaciones digitales. El esquema comenzó a aplicarse desde mayo y apunta principalmente a detectar ingresos no declarados o inconsistencias tributarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero avanzó con un sistema de monitoreo más amplio sobre movimientos realizados mediante plataformas digitales y cuentas bancarias. El organismo cruza ahora esa información con los datos declarados por cada contribuyente.

La decisión se produce en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de los pagos digitales y el uso cada vez más frecuente de billeteras virtuales para cobrar servicios, vender productos o realizar transferencias entre particulares.

Qué operaciones comenzará a monitorear

Con el nuevo esquema, ARCA podrá identificar diferencias entre ingresos registrados y movimientos financieros detectados en plataformas digitales. El sistema funciona a través de mecanismos automatizados de control y trazabilidad, según informó Ámbito.

Las alertas se activarán cuando las operaciones superen determinados montos mensuales o cuando existan movimientos sin respaldo de facturación. Aunque eso no implica una sanción automática, sí puede derivar en pedidos de información o inspecciones tributarias.

La medida tendrá especial impacto sobre monotributistas y trabajadores independientes que utilizan billeteras virtuales como medio habitual de cobro. En esos casos, el organismo buscará verificar que los ingresos percibidos coincidan con la facturación emitida.

Qué puede pasar si detectan inconsistencias

Desde ARCA señalaron que los contribuyentes deberán mantener coherencia entre movimientos bancarios, ingresos declarados y categoría tributaria. Si existen diferencias significativas, podrían producirse recategorizaciones o exclusiones del monotributo.

El organismo también avanzó en acuerdos de intercambio de información con distintas plataformas digitales. Eso permitirá acceder a datos vinculados a movimientos, saldos y operaciones realizadas por los usuarios.

Según especialistas tributarios, en este nuevo escenario será importante emitir comprobantes por cada cobro recibido y revisar periódicamente la situación fiscal. Además, recomiendan evitar utilizar cuentas personales para actividades comerciales no registradas.

El avance del control sobre pagos digitales

La expansión de las billeteras virtuales modificó el funcionamiento de muchas operaciones comerciales y financieras en Argentina. Frente a ese escenario, ARCA decidió actualizar sus herramientas de fiscalización y control.

A diferencia del dinero en efectivo, las operaciones electrónicas dejan registro digital y permiten reconstruir movimientos con mayor facilidad. Por ese motivo, los sistemas de monitoreo apuntan ahora a fortalecer los cruces de información en tiempo real.

Las nuevas medidas forman parte del proceso de modernización tributaria impulsado por el organismo recaudador. El objetivo es ampliar los controles sobre operaciones digitales y reducir inconsistencias vinculadas a actividades no registradas.